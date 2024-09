Star Wars Outlaws is nu beschikbaar voor iedereen

De eerste open-wereld Star Wars-game speelt zich af tussen Star Wars:The Empire Strikes Back en Star Wars: Return of the Jedi, waarin de criminele onderwereld floreert. Star Wars Outlaws is nu verkrijgbaar op Xbox Series X | S, PlayStation 5, Amazon Luna en Windows pc via Ubisoft Connect.

Star Wars Outlaws

Star Wars Outlaws wordt ontwikkeld door Massive Entertainment en nodigt spelers uit om het Star Wars-sterrenstelsel als nooit tevoren te ervaren door middel van een origineel verhaal dat zich afspeelt tussen Star Wars: The Empire Strikes Back en Star Wars: Return of the Jedi. Terwijl de Galactic Empire meedogenloos de definitieve ondergang van de Rebel Alliance najaagt, leeft de criminele onderwereld op. Fans spelen als de sluwe schurk Kay Vess (Humberly González, Ginny & Georgia) en haar trouwe metgezel Nix (Dee Bradley Baker, Star Wars: The Bad Batch), terwijl ze een van de grootste overvallen plegen die de Outer Rim ooit heeft gezien. Op zoek naar de middelen om een nieuw leven te beginnen, vechten en stelen Kay en Nix zich een weg door de misdaadsyndicaten van het heelal en sluiten ze zich aan bij de meest gezochte personen van het heelal.