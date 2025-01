Sony stopt met PS4-games als maandelijks PlayStation Plus-cadeau

Elke maand krijg je als PlayStation Plus-lid gratis games die je kunt downloaden. Een aantal PlayStation 4-spellen, een aantal PlayStation 5-spellen, na een maand worden die weer gewisseld met andere spellen. Daar gaat echter binnenkort ook iets in gewisseld worden: de PlayStation 4-games gaan eruit. Hoewel, binnenkort: gelukkig is dat pas per januari 2026.

PlayStation Plus

Vanaf januari 2026 krijgen PlayStation Plus-leden dus alleen nog gratis PlayStation 5-spellen. Dat is niet onredelijk van Sony: PlayStation 5 is al sinds 2020 uit. Hij was jarenlang slecht verkrijgbaar, mede door de coronapandemie, en daardoor lijkt Sony lang voorzichtig geweest met het ondersteunen van de “oude” PS4. Dat het nu pas stopt met de gratis PS4-games is dus helemaal niet zo gek. Tegen die tijd zal naar verwachting binnen twee jaar een nieuwe console verschijnen die dan waarschijnlijk PlayStation 6 zal heten. Het gerucht gaat dat dit ook een handheld wordt, naast een gewone console, maar verder zijn geruchten schaars.

PlayStation 4-games

De PS4-titels die eerder als maandelijks cadeautje zijn verschenen en ook dit jaar nog gaan verschijnen, blijven wel gewoon beschikbaar om te spelen, alleen als ze helemaal uit de gamecatalogus verdwijnen niet meer, maar dat is per game verschillend. Ook is niet duidelijk of mensen dan dus meer PS5-spellen zullen krijgen, maar we verwachten er minimaal eentje bij. We horen er tegen het einde van het jaar sowieso meer van, wanneer Sony de speciale games van januari 2026 aankondigt.