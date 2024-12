Tip: update vandaag je PlayStation 5 voor een geweldige theme

PlayStation-theme

Je kunt thema’s kiezen van diverse oudere PlayStation-consoles, precies wat jij wil: PlayStation 2 is wat ons betreft de beste, omdat die gewoon echt iconisch was voor Sony. Of we gewoon oud zijn, natuurlijk. Het leuke is dat er ook een geluid bij zit zoals de oude PlayStation. Alles om je een goede golf nostalgie te geven in ieder geval. Sony kondigt daarnaast aan dat je vanaf nu goedkopere games kunt scoren in de PlayStation Store en dat dat nog tot 20 december duurt. Happy birthday!