Hebbeding: Sony komt met limited edition PlayStation 5 voor 30ste verjaardag

Sony introduceert twee nieuwe consoles om de dertigjarige verjaardag van het gamemerk te vieren. Het gaat om limited editions PlayStation 5 en PlayStation 5 Pro. Ze hebben een heel toffe retrolook, maar binnenin natuurlijk de kracht die we van deze consoles mogen verwachten.

PlayStation 5 30th Anniversary Edition

Terwijl gamers nog steeds proberen te bedenken wat de PlayStation 5 Pro de 800 euro nou echt waard maakt, introduceert Sony dezelfde maand nog een visuele upgrade. Niet van de games die je speelt (en dat zou ook een flinke downgrade zijn als we 30 jaar teruggingen in de tijd), maar van de buitenkant van het apparaat zelf. Die heeft een mooie grijze kleur met retrodetails. Er worden 12.300 stuks gemaakt, wat verwijst naar 3 december, toen PlayStation 1 in 1994 verscheen. Het doet ons stiekem toch terugverlangen naar dat oude logo.

Weet je een van deze beauties te bemachtigen, dan ontvang je er een sticker, een poster en een paperclip bij, uiteraard uitgedost in retro PlayStation-look. Er zit ook een USB-C-laatsnoer bij dat aan die eerste controller ooit doet denken. Wat het apparaat kost is nog onbekend: volgende week op 26 september starten de bestellingen en dan zal de prijs duidelijk worden. Het is alleen de vraag of je hem in de doos houdt of niet: dit is over vijftig jaar misschien wel goud waard op eBay, of hoe we tegen die tijd ook internetten