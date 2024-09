PlayStation 5 Pro aangekondigd: ‘De meest krachtige Sony-console ooit’

De eerste spellen die worden verbeterd met de PS5 Pro zijn: Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant en The Last of Us Part II Remastered. PS5 Pro kan ook worden gebruikt met de PlayStation VR2-headset.

PS5 Pro kopen

Waarom je PlayStation 5 Pro zou kopen? Volgens Sony is het een console voor mensen die niet willen kiezen tussen prestatie en betrouwbaarheid van spellen. Je wil spellen in hun volle glorie spelen, zonder dat je hoeft in te leveren op de technische werking ervan. Wel moet je daar grof geld voor overhebben. Je kunt PlayStation 5 Pro vooruitbestellen vanaf 26 september en vanaf 7 november is het apparaat in de winkel verkrijgbaar voor een prijs van 699,99 dollar. De europrijs is aanzienlijk flinker: 800 euro (!).