Sony introduceert loyaltyprogramma PlayStation Stars

Sony heeft zijn nieuwe PlayStation Stars-loyaltyprogramma aangekondigd. Hierbij kun je sparen voor ‘Stars’ en inzetten voor beloningen. Dit zijn bijvoorbeeld digitale kunstwerken zoals het aapje van Ape Escape 2 of een digitale PlayStation 3. Maar, geheel tegen de verwachtingen in zijn deze virtuele kunstwerken dan weer geen NFT’s (non-fungible tokens). Sony houdt het even wat gewoner dus, wat zeker nu de NFT-markt door wat zwaar weer lijkt te gaan geen slecht idee is.

De digitale standbeelden zijn dus te kopen met Stars, een loyaltyprogramma waaraan je als gamer gratis kunt meedoen. Sony schrijft: “Als onderdeel van PlayStation Stars onthullen we ook een nieuw type beloning genaamd "digitale verzamelobjecten". Collectibles zijn even divers als ons product- en franchiseportfolio. Het zijn digitale afbeeldingen van dingen waar PlayStation-fans van genieten, zoals beeldjes van geliefde en iconische personages uit games en andere vormen van entertainment, maar ook geliefde apparaten die aansluiten bij de innovatiegeschiedenis van Sony. Er is altijd wel een nieuw verzamelobject te verdienen, een uiterst zeldzaam verzamelobject om na te streven of iets verrassends om gewoon voor de lol te verzamelen.”

PlayStation Stars



Het klinkt tof, deze PlayStation Air Miles, maar het zou fijn zijn om er iets meer over te weten te komen. Wel heeft Sony al iets meer losgelaten over hoe je precies aan Stars komt. Dat is een verscheidenheid aan dingen. Het kan zijn dat je de opdracht krijgt om aan een toernooi mee te doen, of dat je een bepaalde game eens per maand moet spelen. Wat ook een optie is, en dat is wel heel tof, dat is om bijvoorbeeld de eerste persoon in je regio te zijn die een bepaalde game op platinum uitspeelt (dat betekent dat je alle verzamelbare trophies voor het spel in de pocket hebt en dat is vaak best een moeilijk karwei).

Het belooft in ieder geval een heel creatief loyaltyprogramma te zijn en dat moet ook wel: immers moet het naast de trophies bestaan van het bedrijf. Wanneer het precies van start gaat is nog onbekend, maar wel met welke opdracht het begint: ‘Hit Play/1994’. Hierbij moet je games spelen die aan bepaalde clues voldoen (en alles met liedjes te maken hebben). Geen zorgen: Sony heeft aangegeven dat het later komt met meer informatie, dus je hoeft de start van Stars niet te missen. Wel heeft Sony gezegd dat het programma eind deze maand eerst live gaat in Azië (en in eerste instantie niet op consoles, maar in de PlayStation-app). In ieder geval komt het sowieso later dit jaar naar de Verenigde Staten en Europa.