​39 procent van de Nederlanders heeft een gameconsole

Vier op de tien Nederlanders heeft thuis een gameconsole . Het gros ervan is een PlayStation (60 procent), maar Nintendo blijft met 53 procent niet ver achter. Xbox blijft ondanks de populariteit van Game Pass minder in trek met slechts 23 procent.

Nederlanders houden van gamen

In Nederland houden we dus wel van gamen, kun je uit het onderzoek opmaken. In elke straat is wel een gameconsole te vinden. Telecompaper deed onderzoek naar het fenomeen games onder 1.750 Nederlanders, waarbij de uitkomsten in principe niet heel verrassend waren als je kijkt naar hoe de verdeling van de merken wereldwijd is. Sony heeft met zijn PlayStation 4 en 5 enorm sterke consoles neergezet, terwijl Microsoft met zijn vorige Xbox, de Xbox One, een flater sloeg.

Inmiddels weet het veel goed te maken met de Xbox Series X, zeker in combinatie met Xbox Game Pass. Sterker nog, het streamingabonnement van deze ‘Netflix’ van games is binnenkort zelfs op Samsung-televisies te spelen zonder dat er een console nodig is. Het kan dus zomaar zijn dat er stiekem veel meer Nederlanders gamen, maar dat we dit niet terugzien in verdere onderzoeken. Tegelijkertijd gaat dit onderzoek vooral om consolegames, terwijl er nog steeds veel mensen zijn die op de PC gamen.