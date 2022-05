Een game free to play maken betekent vaak een goed tweede leven

Games kopen voor het volle bedrag, of een game spelen die gratis speelbaar is met eventueel betaalde content in het spel zelf? Gamers waren in eerste instantie tegen dat ‘freemium’ model, wat vooral furore maakte in telefoongames. Inmiddels omarmen ze het steeds meer, mede door een spelgenre als battle royale . En dat is een fijne nieuwe manier voor ontwikkelaars om geld te verdienen.

PUBG is daar een goed voorbeeld van. Het spel, ook bekend als PlayersUnknowns Battlegrounds verdient als een tierelier sinds het free-to-play is gegaan. In januari vond dat plaats en ontwikkelaar Krafton zag de verkopen in de game met 61 procent stijgen naar maar liefst 82,3 miljoen dollar. Dat was alleen op PC. Op consoles was dat zelfs nog veel meer: hoeveel precies is onbekend, maar vorig kwartaal was het 124 procent en dit kwartaal was het 274 procent gestegen. Bizar.

Sommige games zijn in eerste instantie zelfs begonnen als games die je voor een paar tientjes moest aanschaffen, maar sinds ze free-to-play zijn gegaan is ze weer een nieuw leven ingeblazen. Er zijn spelers die het spel dan wel een kansje willen geven, waardoor er een heel nieuwe doelgroep wordt aangeboord. Het is allang niet meer iets dat als negatief wordt gezien door gamers en daar plukken ontwikkelaars de vruchten van.

PUBG

Ook het aantal spelers is flink omhoog geschoten: het aantal maandelijks actieve gebruikers is verdriedubbeld. Echter geeft het ook hier niet aan hoeveel dat er eerst waren. In ieder geval is het een gouden greep geweest om free-to-play te gaan. Zeker in het battle royale-genre is dat een erg succesvol model: Fortnite heeft het, Apex Legends heeft het en ook Call of Duty: Warzone haalt er veel dollars mee op. Echter zijn dat spellen die al freemium waren vanaf het begin.

Er zijn ook spellen die succesvol van financieel model wisselden en wel freemium-succes behaalden zoals dat PUBG is gelukt. Counter-Strike: Global Offensive kostte in 2012 15 dollar, maar eind 2018 is het freemium gegaan. Hier werd meteen duidelijk dat het werkt: er kwamen een heleboel spelers bij. Ook een zeer bekende titel is Destiny 2. Die was eerst een stuk duurder: 60 dollar in 2017, maar in 2019 ging hij al free-to-play en dat zorgde wel voor de nodige boze reacties, maar uiteindelijk is het een goede wissel geweest. Andere spellen die successen behaalden zijn Team Fortress 2, Crusader Kings II en Star Wars: The Old Republic.