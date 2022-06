Na consoletekort nu ook een controllertekort bij Xbox

Xbox Series X

Xbox Series X is inmiddels anderhalf jaar uit in Nederland, net als PlayStation 5. Beide consoles hebben al sinds dag 1 leveringsproblemen. De grote reden is de chiptekorten, die worden veroorzaakt door onder andere de pandemie en problemen met grondstoffen. Al is de grootste boosdoener simpelweg de vraag: mede door slimme auto’s, camera’s en andere slimme gadgets is er zoveel behoefte aan chips, dat er niet tegenop te produceren is. Even een chipfabriek uit de grond stampen doe je ook niet, dat zou wel een of twee jaar in beslag nemen.

Xbox-baas Phil Spencer zegt er het volgende over: “Wil je proberen een Xbox of PlayStation te bemachtigen in deze markt: dat is moeilijk: ze zijn niet zo makkelijk te vinden. Niet omdat het aanbod kleiner is, maar omdat de vraag groter is dan de voorraad die we op de markt kunnen brengen. We hebben van Xbox Series X en S meer verkocht dan van welke eerdere Xbox dan ook.”