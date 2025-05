Retro: waarom oude consoles weer razend populair zijn

De ene na de andere retro-handheld komt uit en er zijn soms zelfs wachtlijsten voor, omdat ze zo populair zijn. Hoe komt het toch dat we in een wereld die vol is van consoles en handhelds met geweldige graphics, we teruggrijpen naar retro-apparaten? We denken het wel te weten.

Gameconsoles

Er zijn natuurlijk meerdere redenen voor te bedenken. En het is tegelijkertijd ook zeker niet de enige trend in de gamewereld. Wat we bijvoorbeeld ook veel zien is de opkomst van de Chinese consoles met 15.000 games erop. Grappig genoeg is dat ook een beetje de reden dat die retroconsoles zo populair worden: het is allemaal zoveel. Er is zoveel aanbod, sommige mensen weten niet waar ze het zoeken moeten. Dan voelt een retroconsole wel lekker veilig. Je weet wat je hebt, je hebt niet allerlei abonnementsvormen, gigabibliotheken aan games, enzovoort.

En ook als je wel een keuze kunt maken in dat flinke aanbod, dan zijn de games vrij lang. Er gaan veel uren inzitten, soms laat je je dan weer verleiden door microtransacties om tijd te besparen, en dat is niet voor iedereen een pad waar ze opwillen. Hoe tof het ook is dat games tegenwoordig zo groots en meeslepend zijn: willen we dat ook altijd? Niet per se, waardoor retrogames een heerlijk eenvoudige uitweg zijn met games die je zo op kunt pakken.