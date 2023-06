PS5-games cloudstreamen: het wordt eindelijk getest

We horen al jaren dat cloud gaming het helemaal wordt, maar tegelijkertijd hebben we ook gezien dat bijvoorbeeld Google Stadia heeft gefaald. Sony gaat zich er nu ook meer mee bemoeien, namelijk door een test te beginnen om PlayStation 5-games te streamen vanuit de cloud.

Cloudgaming

Bij cloudgaming is er geen sprake van dat je de game op je apparaat download. De game draait ergens op een server en via het internet wordt het visuele gedeelte naar je apparaat gestreamd. Op zijn beurt zorgt jouw toestel dat je input, dus de knoppen die je indrukt ook razendsnel via het internet worden verstuurd naar die server zodat je personage in de game ook echt beweegt en vecht. Je hebt er dus wel een erg stabiele internetverbinding voor nodig. Maar goed, die hebben we zeker in Nederland over het algemeen wel.

Even terug naar Sony dat dus PlayStation 5-games wil aanbieden. Het betekent dat je niet langer een PlayStation 5 nodig hebt om te genieten van wat die console qua games brengt. Welke titels Sony hiervoor beschikbaar wil maken is nog onbekend, maar dat het komt is al erg spannend. Het komt wel wat laat: het had immers tijdens de coronatekorten aan PlayStation 5-consoles heel veel frustratie van gamers kunnen schelen.