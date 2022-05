​PlayStation 5 krijgt meer voorraad, Nintendo Switch juist minder

Sony heeft al sinds dag 1 dat PlayStation 5 is verschenen leveringsproblemen. De consoles zijn niet aan te slepen, maar het is niet alleen de vraag die zo extreem hoog is. Het is ook het aanbod waaraan het schort. Door tekorten aan chips kan Sony moeilijk snel meer consoles fabriceren. Gelukkig geeft het aan dat er dit jaar meer voorraad wordt verwacht. Opvallend, want dit komt naar buiten op de dag dat Nintendo juist aangeeft zijn Switch-voorraden terug te schroeven.

Nintendo Switch

Nintendo’s Switch is één van zijn meest succesvolle consoles ooit, maar hij is wel al enige tijd uit: in maart 2017 verscheen de console. Inmiddels zijn er miljoen verkocht en dat is een indrukwekkend aantal. Meer dan de Wii, waar er 101,6 miljoen van over de toonbank schoven . In de jaarcijfers liet Nintendo weten dat het verwacht dit jaar minder Switch’s te verkopen.

Afgelopen jaar verkocht Nintendo al minder consoles, mede door chiptekorten. Toen was het eigenlijke plan om 24 miljoen stuks te verkopen, maar dit zijn er uiteindelijk 23 miljoen geworden. Dit jaar is de verwachting alsnog dat er miljoenen Switch-consoles worden verkocht: Nintendo verwacht er 21 miljoen te verkopen, mede door het succes van bijvoorbeeld de Pokémon-games en natuurlijk de bekende Mario-reeks, waarvan vooral Mario Kart een succes is.