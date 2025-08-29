29.08.2025
Nintendo zet zijn eerste koddige kinderfilmpjes met Mario live

By: Laura Jenny

Het is niet helemaal de animatiestijl die we verwachtten, maar toch grappig om te zien: de drie video’s die Nintendo online zette waarin een Mario-knuffel de hoofdrol heeft. Het heeft alles te maken met het plan van Nintendo om ook de kleintjes al vroeg te laten kennismaken met zijn merk. 

Mario-filmpjes voor kleuters

We schreven eerder al dat het met de Hello, Mario!-app kwam, naast een flinke collectie van speelgoed voor kleuters. Denk aan een blokkenset, een interactief boek en meer. Nu september bijna aanbreekt, en Mario dus echt bijna 40 jaar oud is, krijgt de loodgieter ook nog zijn eigen videoreeks. Het zijn ultrakorte filmpjes waarin we een knuffel-Mario mini-avonturen zien beleven. Het zijn stop motion-video’s en ze zijn alleen op het Japanse YouTube-kanaal gezet, maar er wordt niet in gesproken, dus je kunt ze ook prima bekijken met je eigen kind. Of gewoon alleen, we zullen het niet doorvertellen.

Laura Jenny
Laura Jenny
