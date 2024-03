​Nintendo laat emulator Yuzu dik betalen: maakt andere emulators bang

Nintendo heeft de laatste jaren regelmatig aangegeven dat het niet oké is met het gebruik van emulatoren. De laatste slag is Yuzu, een Nintendo Switch-emulator die 2,4 miljoen dollar moet betalen aan het Japanse gamemerk. En die heeft een voorbeeldfunctie, zo lijkt het, want diverse emulatoren trekken zich terug.



Sinds 4 maart is Yuzu niet meer en heb je dus een echte Nintendo Switch nodig als je die games wil spelen. Althans, er zijn natuurlijk andere emulatoren, maar die trekken zich steeds vaker terug. Zeven ontwikkelaars maar liefst hebben hun emulatoren aan de wilgen gehangen. En zij die er nog wel zijn, lijken wat stiller geworden. Citra, Pizza Boy, Drastic, Yuzu, Strato, Dynarmic, Ryujinx, AetherSX2, ze zijn allemaal offline of er zijn mensen vertrokken uit angst voor Nintendo. Er zijn nog wel wat emulators die stuk volhouden, maar er zijn ongetwijfeld overal wel wat zorgen. Het is niet alleen dat Nintendo misschien gelijk krijgt en veel geld eist: het is ook dat die mensen of ‘studio’s’ vaak niet eens een advocaat kunnen betalen.