Beter laat dan nooit: Nintendo fixt je driftende Joy-Cons gratis

Nintendo heeft maar liefst 6 jaar na dato toch besloten dat het Joy-Cons met driftproblemen gratis zal repareren. Het doet het al langer, maar het gratis reparatieprogramma komt nu (pas) naar Nederland. Heb je een Joy-Con waarbij je personage maar blijft lopen, ook al raak je de controller niet eens aan: dan is het de moeite waard om deze naar Nintendo te sturen. Het kwam eerder ook al voor dat Nintendo ze gratis repareerde, maar dat was meer per geval en minder waarschijnlijk dan met dit programma.

Driftende Joy-Cons Het is balen voor de mensen die al jaren een Switch hebben en ongetwijfeld al meerdere malen maar nieuwe Joy-Cons hebben gekocht, maar tegelijkertijd is het beter laat dan nooit. Bovendien geeft Nintendo hiermee dus ook officieel aan dat het heus wel weet dat die Joy-Cons niet bepaald stevig gemaakt zijn en erg gevoelig zijn voor driften. Jaren hebben de losschuifbare controllers van Nintendo’s hybride console Switch al problemen, maar alleen in Frankrijk en de Verenigde Staten werd in eerste instantie een reparatieprogramma gelanceerd om het euvel gratis en voor niets op te lossen. In Nederland kon je je Joy-Cons ook door Nintendo laten repareren, maar daar was je al gauw de helft -en soms zelfs nog meer- van het geld van nieuwe Joy-Cons aan kwijt. Doordat het nu gratis kan, is het wat aantrekkelijker, al is het wel de vraag of er nu niet in één keer een gigantische stroom aan stickdrift-controllers worden opgestuurd, waardoor je ze wel heel lang kwijt bent als je ze gratis laat maken. Hopelijk heb je dus een extra setje Joy-Cons (al zijn die wel prijzig: op Bol is de meest gewone set 78 euro. Voor een leukere kleurstelling ben je zelfs 100 euro kwijt. Ook daar mag Nintendo wat ons betreft wel iets aan doen: door de controllers iets minder duur te maken in aanschafprijs, is het misschien iets verzachtend voor als die dingen weer stickdrift hebben.

Reparatie aanmelden Heb jij last van kapotte Joy-Cons, dan kun je ze via de Nintendo-site aanmelden. Of je kunt natuurlijk kijken of je ze toch zelf kunt repareren, want daar heeft Nintendo ook informatie over beschikbaar. Soms kun je zelf wel weer goed kalibreren, maar het is ook vaak een hardware-issue dat toch echt alleen kan worden opgelost door ze op te sturen. Gelukkig hoef je je Switch niet mee te sturen: dat scheelt. Doe dat trouwens niet als duidelijk is dat je door toedoen van een accessoire van een andere fabrikant is stukgegaan of als het apparaat duidelijk is gevallen, want dan kan Nintendo het gratis repareren weigeren. De Consumentenbond zal blij zijn: die verenigde zich met andere soortgelijke instanties in Europa om Nintendo op grotere schaal te laten aanpakken voor dit probleem.