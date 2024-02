​Nintendo Switch 2: alles wat we tot nu toe weten

Het wordt nu nog Nintendo Switch 2 genoemd, maar de kans dat het die naam houdt is miniem. Nintendo is er niet zo van om apparaten -of games- gewoon een opvolgend nummer als naam te geven. Het gebeurt wel eens, maar het is zeker voor een gameconsole beter om er een superlatief aan te hangen, of in ieder geval te zorgen dat het duidelijk is dat dit iets compleet nieuws is, zodat ouders het ook begrijpen als kindlief om de console vraagt.

Nintendo zou dit jaar al met een opvolger van Nintendo Switch komen. Het lijkt snel, maar het apparaat is alweer 7 jaar oud. Tijd voor vernieuwing, denkt Nintendo, al lijkt het erop dat de gameconsole wel wat vertraging heeft opgelopen. Dit is alles wat we tot nu toe -op basis van geruchten- denken te weten over Nintendo’s nieuwe hybride game-apparaat.

The Nintendo Switch 2 reportedly won’t launch until March 2025 at the earliest, in order to ensure adequate supply and prevent scalping. https://t.co/AZnX55mZlX pic.twitter.com/WwR2GNwGG5

Beeldkwaliteit

Hoewel de kans groot was dat het nu wel een OLED-apparaat zou worden, schijnt Nintendo daar wederom in eerste instantie niet meteen voor te willen gaan. Wel is het te hopen dat Nintendo een 4K-output kiest, zodat je op de televisie de games in ieder geval wel in de prachtige kleuren en graphics kunt zien die de makers hebben bedoeld. Het is te hopen dat de refreshrate van 60 Hz naar 120 gaat.

Specificaties

Nintendo kennende zal het het wiel niet opnieuw uitvinden als het om de processor gaat. Nintendo maakt niet zijn eigen processoren, maar werkt hiervoor doorgaans samen met Nvidia, dat een bewezen, beroemde en rijke chipmaker is die bovendien de schaal van Nintendo aankan. We verwachten dus een Tegra X2-chip, aangezien er nu een Tegra X1-chip in de Switch zit. Er is wel een specs sheet gelekt, maar dat is nog niet zo indrukwekkend: slechts een kleine upgrade: een acht-kernen Cortex-A78AE processor, 10 streaming multiprocessoren (SMs), 8GB werkgeheugen en maar 64GB opslaggeheugen.