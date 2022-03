​Nieuwe The Witcher-game aangekondigd: draait op Unreal Engine 5

Het Poolse CD Projekt RED heeft aangekondigd dat er een vierde The Witcher-game komt. De geliefde gamefranchise gebaseerd op de gelijknamige boeken van Andrzej Sapkowski bestaat al sinds 2007 en was meteen een hit. Er is zelfs een Netflix-serie gemaakt van de reeks, waarvan inmiddels alweer een derde seizoen in de maak is.

The Witcher

We zijn de komende jaren in ieder geval nog niet van The Witcher af. Gelukkig maar. De populaire gamereeks, waarvan inmiddels 50 miljoen spellen over de toonbank zijn gevlogen, is nu toe aan zijn vierde grote game in de reeks. Daarnaast zijn er ook spin-offs, zoals Gwent, een kaartspel voor mobile en die eerdergenoemde Netflix-serie, waarin Henry Cavill de hoofdrol van Geralt of Rivia heeft.

Groot nieuws dus dat er een nieuwe game in de reeks verschijnt. De Poolse studio van The Witcher heeft het de afgelopen jaren enorm zwaar gehad. Hoewel het in eerste instantie alleen Witcher-spellen maakte, besloot het om iets heel nieuws en futuristisch te gaan doen. Het kwam met de game Cyberpunk 2077 en hoewel de hype groot was, was het aantal bugs dat ook.