​Netflix komt met eigen Wie Ben Ik-partyspel Heads Up!

Vragenspel

Ellen Degeneres heeft het beroemd gemaakt: Heads Up Charades. Deze mobiele game speel je niet alleen, want je moet met je vrienden in dezelfde ruimte (of in dezelfde Zoom-call) aanwezig zijn. Er staat bijvoorbeeld op je scherm dat je een banaan bent en door ja/nee-vragen aan je vrienden te stellen moet je zo snel mogelijk zien te ontfutselen wat je ‘bent’. Heb je het, dan doe je snel je scherm naar beneden en weer omhoog, want dan verschijnt er een nieuw onderwerp. Je moet net zo lang doorgaan tot de tijd om is en dan is de volgende aan de beurt. Wie de meeste punten heeft, dus de meeste goed geraden onderwerpen, die wint.

Het is niet alleen een populair spel door de verrassende onderwerpen die voorbij komen (al is het, toegegeven, vaak soms iets te Amerikaans, waardoor je het onderwerp mogelijk niet kent). Het is ook een tof spel omdat het eigenlijk op veel momenten even kan. Even de tijd doden met je beste vriend bij de bushalte? Even een middagbreak met je collega’s op kantoor? Of even iets leuks om tijdens een familieweekend te doen of in de rij bij de Fata Morgana van de Efteling? Heads Up is er een perfect spel voor.