Netflix geeft een update over wat het wil met games

Netflix denkt in ieder geval aan een evolutie van wat de gameshows op televisie vroeger waren. Daar heeft het ook nu wat meer tijd voor: kijken naar de toekomst. Het heeft net zijn game-afdeling flink op de schop genomen, nadat Leanne Loombe aankondigde dat ze naar Annapurna overstapte. Ze was heel belangrijk voor het game-deel van Netflix. Ook heeft Netflix vrij recentelijk een gamestudio gesloten.

Tegelijkertijd komt het nog steeds regelmatig met nieuwe games op zijn Games-tabblad, dus verwachten we dat dat niet per se heel erg gaat veranderen. Er zal vooral meer bijkomen. Welke gamestudio’s daarmee aan de slag gaan, of dat dat juist weer andere makers zijn, dat is ook nog onbekend. In ieder geval zijn er vorig jaar veel gamemakers op straat komen te staan, dus als ze mensen zoeken moet dat ongelukkig genoeg niet heel ingewikkeld zijn. Juist nu kan dit een mooie investering zijn voor Netflix.

Spelletjesavond

Inmiddels lijkt de rode N het echter weer onder controle te hebben. Het is alleen de vraag hoe het zo’n spelletjesavond wil gaan inkleden. Wat voor co-opgames kunnen we verwachten, wordt het ook een soort Buzz-achtige quiz? Het heeft namelijk juist recent heel veel interactieve series en films offline gehaald, dus het leek daar niet zo mee te scoren. We zijn heel benieuwd wat het van plan is, maar we verwachten daar pas over maanden misschien iets nieuws van te horen.