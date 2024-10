Netflix Games Review – Battleship leert je op speelse wijze Zeeslag

Nederland leeft met water, dat weten we. Logisch dus dat we graag Zeeslagje spelen. Het is een spel dat vooral oudere generaties op hun duimpje kennen, maar wat misschien zo langzamerhand toch een beetje verloren gaat bij ‘de jeugd’. Gelukkig zijn er manieren om het toch op een creatieve manier te leren: de Netflix-game Battleship bijvoorbeeld. En wat denk je? Gemaakt door Nederlanders.

CoolGames van Keesing

Keesing Games heeft een gamestudio in zijn portfolio die CoolGames heet en opereert vanuit Amsterdam. CoolGames is een studio die veel cloudgames maakt. Deze Netflix-game is ook gemaakt om tegen andere mensen te spelen, al kun je ook lekker op jezelf oefenen en tegen de computer spelen. Op zich is Zeeslag niet heel ingewikkeld, maar als je dan toch moet leren hoe het werkt, dan is dat toch een stuk leuker in gamevorm dan op een speelbord met pinnetjes. Hier heb je leuke animaties en hulp en uitleg en dat maakt het toch een stuk aantrekkelijker.

Uiteindelijk is er niet helemaal een strategie toe te passen in Zeeslag. Het heeft uiteindelijk met raden te maken, alleen kun je op den duur wel tactieken toepassen, zoals we bijvoorbeeld ook hebben gezien in die Squid Game-serie op Netflix: The Challenge. Het kan soms hard tegen hard gaan en meer worden dan een raadspel, waardoor Zeeslag ook al zo lang populair is. Je hoeft geen nautische neigingen te hebben of een baan bij de marine om je met deze schepen bezig te houden.