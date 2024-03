​Netflix Games-review: Game Dev Tycoon is een hart onder de riem

In het grappig uitziende Game Dev Tycoon kies je hoe je studio heet, hoe jij heet, en ga je allerlei games ontwikkelen die dan zoveel mogelijk verkocht moeten worden. Het idee is dat je op een gegeven moment ook allemaal verschillende collega’s erbij krijgt, dat je goede games neerzet en dat je ook nog zorgt dat streamers ermee aan de slag gaan voor een nog grotere populariteit. Het is de game die het al was op Nintendo Switch in 2020 en PC en iOS in 2017, maar Netflix heeft het wel onder handen genomen. Er zitten zelfs een paar dikke knipogen in naar bekende producties van de streamingdienst, we noemen een Orange is Back en Squish Game.

Netflix Games heeft het koddige Game Dev Tycoon online gezet. Het spel is niet nieuw, maar de game is wel nieuw als Netflix-game, wat betekent dat je er met je abonnement op de streamingdienst voor betaalt en verder niets. Bovendien lijkt het nu, in het kader van de grote ontslagrondes bij gamestudio’s, toch ook een klein hart onder de riem: even wat meer respect kweken voor de druk en drukte waar game-ontwikkelaars mee te maken krijgen.

Game Dev Tycoon

Het is natuurlijk een heel versimpelde variant van het leven van een gamedeveloper, maar dit spel van Greenheart Games is ontzettend tof om te spelen. Je begint te programmeren op je zoldercamera en daar komen uiteindelijk steeds meer zaken bij die belangrijk zijn in de gamewereld: op een gegeven moment maak je zelfs nieuwe engines aan en moet je het uiteindelijk schoppen tot een soort Nintendo of Activision. Dat je de games nu ook kunt laten spelen door streamers is ook nieuw en zorgt voor een leuke toevoeging op deze game, die van zichzelf al enorm sterk was.

Het leuke is namelijk dat er ook echt aan verschillende momenten in de gamegeschiedenis wordt gedacht en dat je eerst weinig middelen tot je beschikking hebt maar steeds verderkomt. Plus, je kunt er echt heel lang mee bezig zijn, zonder dat het saai wordt: je maakt immers steeds weer andere spellen in andere genres en voor andere platforms. Je bent er echt wel heel wat uren zoet mee, zeker als je alles tot in de puntjes wil uitvoeren.

Het is slim van Netflix om dit spel naar mobiel te brengen, want het leent zich geweldig voor het kleine scherm van je smartphone. Het is geen spel dat enorm ingewikkelde graphics heeft of heel veel rekenkracht vereist, waardoor hij goed kan draaien en prima op zo’n klein schermpje werkt. Houd er wel rekening mee dat het een soort management-, simulator-achtige game is en je dus wel een beetje in een soort regelmodus zal gaan, maar dat maakt het alleen maar heerlijk wanneer het gaat zoals je graag wil. En vooral: zoals je het van tevoren bedacht hebt. Het is echt een game die je aanzwengelt voor even, maar uiteindelijk uren speelt en daar is niks mis mee. Deze crunchtime is helemaal akkoord voor ons.