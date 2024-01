​Netflix Games-review: Reigns Three Kingdoms swipet lekker weg

Bekijk voordat je gaat lezen de trailer van het spel die je verderop in dit artikel kunt vinden. Goed zo, want dat legt een stukken makkelijker uit wat dit spel inhoudt. Het is namelijk een soort swipen met kaarten, maar dan zonder superlikes. Het is namelijk veel meer strategisch dan je zou denken. Reigns: Three Kingdoms is een turn-based game waarin je een koninkrijk runt, vrienden moet maken, maar natuurlijk ook moet vechten.

Reigns: Three Kingdoms is AVAILABLE NOW on mobile! In this narrative strategy game, unite ancient China through diplomatic relationships, ruling decisions, and card battles, one swipe at a time. pic.twitter.com/hjBT4YxXGN

Reigns: Three Kingdoms

Reigns: Three Kingdoms is op een bepaalde manier een heel nederig zijn, althans, zo voel je je wanneer je het speelt. Het is gebaseerd op een Chinese, historische vertelling en het speelt zich af tijdens de Han-dynastie tijdens de bekende Three Kingdoms-periode van China. Niet dat dat het een spel is met enorme historische feiten en geschiedenislessen, maar er zit zeker wel een vleugje waarheid in. Alleen wordt dat gedaan in een heel moderne animatiestijl die strak is, en niet direct met China geassocieerd wordt. Verfrissend.

In het spel krijg je steeds mensen te zien en is het afhankelijk van jou of je links of rechts swipet om te bepalen wat er dan gaat gebeuren. Het voelt daardoor heel erg alsof jij het verhaal leidt en dat is gaaf, want het is verder geen enorm actieve game, mede door dat turn based karakter. Het gaat ook helemaal niet zoveel om strijden, het gaat vooral om zelf bepalen hoe je wil dat het spel werkt. Je kunt boeddhist worden, waarbij het belangrijk is om alles goed in balans te houden en respect te hebben, maar er zijn ook andere stijlen die dat minder hebben. Het is aan jou.