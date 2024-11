Netflix Games Review: Word Trails is onze nieuwe verslaving

Word Trails begint natuurlijk vrij makkelijk en gaat dan steeds meer omhoog in moeilijkheidsgraad. Wat we in Nederland echter als extra moeilijkheidsgraad hebben, dat is dat het spel in het Engels is. Je kunt dus niet bouwen op de woordenschat die je al sinds je geboorte aan het bijwerken bent (of nou ja, iets later misschien), want je moet je Engelse vocabulaire aanboren. Een goede training voor jezelf, plus: misschien leer je nog nieuwe woorden (met behulp van de hints). Bovendien is er een soort woordenboek waarin je meer kunt leren over de betekenis van een woord.

Game op Netflix

Wat lekker rustig is aan dit spel, dat is dat er geen tijd loopt. Je wordt dus niet door het spel heen gehaast. Wat ik een opvallende toevoeging vind is dat je bovenin ziet staan door welk percentage van de spelers het level is voltooid. Ik weet niet zo goed wat ik met die informatie moet. Ook vraag ik me af: is dat dan zonder hints, met hints? Zijn die mensen in dat level afgehaakt om het vervolgens nooit meer te spelen? Het roept meer vragen op dan dat ik denk: yes. Bovendien vergeet je dat percentage zodra je het level zelf oplost, dus je voelt je er ook niet per se beter door.

Wat het spel verder koddig maakt is dat het allemaal thema’s heeft van landen over de hele wereld. Dat is verder niet doorgevoerd in de woorden die je maakt: je ziet alleen een mooi gebergte op de achtergrond dat dan bij het land past bijvoorbeeld. Het is ergens jammer dat je niet juist woorden krijgt in die talen, al zou dat het spel meteen wel heel moeilijk maken, maar later zal de game je nog wel verrassen met wat andere dingen die je vrijspeelt. Je kunt namelijk in andere talen spelen als je wil, maar dat moet je eerst vrijspelen (en nee, Nederlands is daar geen deel van). Je kunt op een gegeven moment ook bonuswoorden vinden, wat ook doet voelen alsof je heel slim bent, en dat is natuurlijk een lekker gevoel.

Lekker woorden maken

Later komen er ook nog dierenweetjes bij in je Scrapbook en allerlei nonsens, maar het gaat om de basis van het spel en die is dik in orde. Lekker spelen dus, en ondertussen wat leren. Of om jezelf lachen, omdat je een woord bij elkaar trekt dat je totaal niet denkt te kennen, maar waarvan je dan toch realiseert: oh ja, dat is gewoon een Engels woord, alleen je moet het wat anders uitspreken. Erg leuk. Je vindt Word Trails op Netflix onder Games (alleen in de mobiele app) en het is gratis toegankelijk als je een abonnement hebt op Netflix (dat uiteraard niet gratis is).