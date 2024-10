Netflix Games review: The Case of the Golden Idol doet je goed

De klassieke Whodunnit: we kennen ze inmiddels allemaal wel. Agatha Christie heeft ons er veel plezier mee gedaan, Sherlock Holmes is ook een geweldig personage, maar na de zoveelste Frost en Morse en Midsommer Murders is het wel eens leuk om een heel ander type detective te spelen. Gamestudio Color Gray Games doet zijn naam wat dat betreft geen eer aan: het maakt het detective-genre juist kleurrijker met de mooie game The Case of the Golden Idol.

The Case of the Golden Idol

Schrik niet als je met deze game begint: dat kun je namelijk beter niet doen terwijl je ondertussen iets anders doet of even niet helemaal goed oplet. Er komt veel op je af in de eerste schermen. Zo moet dit, zo doe je dat. Toch loont het wel even op te letten, want deze game gaat je af en toe goed aan je lot overlaten en dan wil je niet het gevoel hebben dat je iets in de uitleg hebt gemist en het daardoor komt (of: het als excuus gebruiken).

Dat is namelijk wat dit spel zo tof maakt. Over de visuele stijl kun je van mening verschillen: die pixels. Voor de een is dat een ‘dit weten we nu wel’, voor de ander is het de definitie van gaming: daarover kun je discussiëren, maar je kunt het mijns inziens alleen maar heel originele gameplay vinden. Het kan je niet liggen, die verregaande manieren waarop je door uitsluiten op een antwoord moet komen, maar het is in ieder geval wel een uitdaging met originele gameplay. Puzzels laten je brein echt even van een heel andere kant naar de zaak kijken.