1 op de 10 game-ontwikkelaars verloor zijn baan in 2024

41 procent zegt dat de ontslagen van invloed op ze zijn geweest, dus ook mensen die hun collega’s ineens moesten missen. Er werd ook gevraagd naar de reden van de ontslagen en die is bij veel bedrijven hetzelfde: reorganisatie, het te veel uitbreiden tijdens corona om nu toch weer terug te moeten schalen. Vaak succesvol: genoeg gamebedrijven hebben alsnog dikke winst gemeld, zoals Sony en Microsoft. Maar er zijn ook live services die zorgen voor successen, zoals Marvel Rivals. Het is een moeilijke business, want de concurrentie is moordend, maar 30 procent van de ontwikkelaars schijnt ermee bezig te zijn.

Live service-games

Live service-games zijn spellen waarbij het idee is dat mensen het zo lang mogelijk blijven spelen. Het zijn games die vaak gratis te spelen zijn, maar waarbij je in-game vanalles kunt kopen en er eigenlijk voortdurend aan wordt geknutseld om de game aantrekkelijk te houden. Waarschijnlijk is Fortnite het bekendste voorbeeld ervan. Enerzijds zijn het games die veel mensen werk verschaffen, anderzijds zijn het games die zomaar ineens kunnen stoppen, dus het zijn risicovolle operaties. En dat blijkt misschien ook wel, met de grote aantallen ontslagen.

Het is voor veel mensen een droombaan om games te ontwikkelen, maar tegelijkertijd maken dit soort gigantische ontslagrondes duidelijk dat het echt alleen is voor de lucky few. Tegelijkertijd is het een miljardenbusiness en kun je met de meeste game-ontwikkelaarsskills ook zeker de app-ontwikkeling in. Het is vooral te hopen dat 2025 minder zwaar wordt dan 2024, en dat lijkt er tot nu toe wel op. Hopelijk kunnen dus veel game-ontwikkelaars game-ontwikkelaars blijven.