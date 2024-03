​Ontslagen in de game-industrie beïnvloeden ook jouw gamebeleving

In 2023 vond er bij meer dan een derde van de gamestudio’s een ontslagronde plaats. In 2024 zet die trend voort. In de maand februari alleen al hebben we alweer bij diverse studio’s gezien dat er mensen moesten vertrekken. Dat heeft ook invloed op games .

In all of 2023, roughly 10,500 game devs were laid off. We are only in the 2nd month of 2024 with over 8,000 already. The game industry is imploding and these layoffs and closures will be felt for years to come. pic.twitter.com/A642k6P7n1

Goede games in 2023

In de Verenigde Staten gingen duizenden banen weg in de game-industrie en dat bleef niet slechts bij dat land. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Azië vielen klappen. Terwijl games razend populair zijn en het heel erg goed doen: we hadden in 2023 hits als Zelda, Starfield en Diablo, zien we ook dat steeds meer studio’s een groot deel van hun personeel op straat zetten. Vooral de mensen die zich bezighouden met de kwaliteit van games waren daarvan de dupe.

Het is op zich niet vreemd dat er ontslagrondes volgen na grote games. Wat dat betreft werkt het ongeveer zoals in de televisiewereld: is een project/programma klaar, dan komt er weer wat vers bloed bij en gaan wat mensen die er hebben gewerkt weg. Echter blijkt dat van het patroon dat daarbij normaal gevolgd wordt, inmiddels steeds meer wordt afgeweken. Het is nagenoeg niet te voorspellen wanneer er een ontslagronde komt en steeds vaker is dat wanneer een game nog middenin ontwikkeling is.