3 tekenen dat fysieke games nu echt gaan verdwijnen

Koop jij nog vaak een game in een hoesje? Een fysieke game dus, een schijfje? Of, als je op Switch speelt, een cartridge? Hoewel de harten van verzamelaars huilen, moeten we toch echt zo langzamerhand gaan constateren dat het tijdperk van fysieke games nu wel voorbij is. Ze gaan verdwijnen. En deze drie tekenen laten zien dat dat sneller dichterbij komt.

Thanks, ik ga hem zeker halen, maar ga wel voor de fysieke game. — Apenknul (@AlfonsIJsbeer) August 18, 2023

Gamewinkels gaan failliet In de Verenigde Staten hebben we gezien dat GameStop, zijn grootste gamewinkelketen, bijna failliet ging, al ziet het opmerkelijk genoeg dit jaar weer een stijging van de aandelen (al komt dat niet door fysieke games, maar door NFT’s en andere online dingen die GameStop doet). In Nederland zien we ze ook steeds vaker stoppen, of in ieder geval winkels sluiten. Mensen kopen nu eenmaal steeds meer online. Waar je zo’n fysieke game als je er klaar mee bent wel weer mooi kwijt kunt in tweedehandswinkels, is het verder voor veel mensen toch aantrekkelijker om geen fysieke games te spelen. Al is het maar omdat je dan op de releasedag meteen om 00:00 uur loskunt, in plaats van dat je moet wachten op de postbode.



AAAA KIJK!!! STRAY IS BINNEN!!! FYSIEKE STRAY GAME IS BINNEN!!! Hoesje wel wat strak though, alle inhoud zit in de hoes, ga het maybe later vandaag uitpakken om te laten zien. Daarna gaat de game voor eeuwig in een hoesje! #Stray pic.twitter.com/KWznjossBh — Your Friendly Neighborhood Spider-Chair(@CoelacAnthony) January 3, 2023

Walmart stopt met Xbox-games verkopen Waar het sluiten van gamewinkels Eén van de aanwijzingen die deze week duidelijk werd, dat is dat de grote retailer Walmart vanaf 2024 geen fysieke Xbox-games meer verkoopt. Het scheelt schapruimte en nadat Target vorig jaar al vrij succesvol de fysieke films uit de winkels haalde, lijken videogames nu de volgende. Waarom Walmart specifiek voor Xbox-games kiest om weg te doen, dat kan met de populaire Xbox Series S te maken hebben, wat een digital-only console is. En dan kom je eigenlijk meteen al bij een derde reden waarom fysieke games uit dreigen te sterven: we hebben tegenwoordig meer digital-only-consoles dan ooit tevoren. Consolemakers willen blijkbaar die kant op, dus dan beweegt de retail logischerwijs mee, en de klant dus ook.

60 eur aan een digitale game besteden lijkt voor mij veel meer dan 60 eur voor een fysieke game. Het idee dat ik niets in handen heb lijkt nog steeds gek. — Rafa (@rafa7931) May 25, 2023

Er zijn diensten zoals Xbox Game Pass Microsoft liet het vorige week vol trots weten: het mag en zal Activision Blizzard overnemen. Dat betekent dat zijn populaire dienst Xbox Game Pass nog interessanter wordt, want nu zullen daar ook de games van die uitgever aan worden toegevoegd. Game Pass is al een heel sterk aanbod, want het laat games van Microsoft Studios direct op lancering verschijnen op de abonnementsdienst. En als je de gigantische bibliotheek ziet die Xbox Game Pass ook zonder al die nieuwe releases is, dan begrijp je wel dat veel mensen daar wel tien tot twintig euro per maand aan willen uitgeven. En dus ook minder geld uitgeven aan fysieke spellen.

De geruchten gaan dat tegen 2028 er geen enkele fysieke game meer is… doet pijn — Toobzster (@toobzster) June 25, 2023

De toekomst van fysieke games De verwachting is dat tegen 2028 fysieke games een zeldzaamheid zijn geworden. Mocht je een verzamelaar zijn, of een tweedehands-handelaar, dan is dat niet zulk goed nieuws. Maar we verwachten dat er altijd bedrijven zullen blijven die games toch op schijf blijven uitbrengen, net als dat er ook bedrijven zijn die LP’s maken van gamesoundtracks. Het wordt echter wel een andere wereld, waarin je dus op andere manieren in je huis moet pronken met je hobby. Maar gelukkig is daar ook een heleboel creativiteit in te vinden, kijk bijvoorbeeld maar op Etsy of naar de gemiddelde streamerkamer op Twitch.