Netflix Games Review - Wonderputt Forever is minigolf in het mini

Golfspelletjes hebben iets. What the Golf op iPhone is geweldig, en Android heeft OK Golf: zelfs als je niets met golf of midgetgolf hebt, dan is het toch leuk om te doen op een telefoon. Het werkt immers ook heel anders: geen stok in je hand, maar gewoon een balletje op een scherm dat ergens naartoe moet. Geen gebuk, geen gezoek naar balletjes en geen frustratie bij die laatste hole bij midgetgolf die nooit iemand lukt. Wonderputt Forever is zo’n leuk golfspelletje en je kunt het op iOS en Android spelen. Gratis en voor niks, als je een Netflix -abonnement hebt.

Wonderputt Forever

Het leukste aan Wonderputt Forever is dat het allerlei leuke banen heeft die weten te verrassen. Er is heel creatief nagedacht over wat er in een game allemaal kan en in het echte leven niet en daar is een game van gemaakt. Het ziet er snoeperig uit, maar laat je door het uiterlijk niet van de wijs brengen. Er zit wel degelijk een lastig randje aan dit spel. Er zijn honderden holes te spelen, waarin geometrie een grote rol speelt. Wat ik echter vooral leuk vind aan het spel, dat is dat de banen allemaal iets speciaals brengen.

Er is wel eens kritiek op dat je niet kunt zien waar de bal heenmoet, maar ik heb niet de illusie dat ik snel een hole-in-one voor elkaar krijg, dus mijn eerste keer slaan is meestal sowieso een soort kip-zonder-kop-ervaring. Het is geen game die heel vergevingsgezind is of het je constant makkelijk gaat maken, dus laat vooral je perfectionisme thuis als je wil gaan Wonderputten. Laat je ook niet frustreren door de oneerlijkheid ervan: soms denk je dat je een soort Tiger Woods-achtige bal speelt, en zie je hem toch erg jammerlijk van de baan afvallen. Of door een gorilla worden meegenomen.