​Netflix Games Review: Lucky Luna is heerlijk platformen

Je kunt er natuurlijk voor kiezen om er lekker op los te platformen met Super Mario Bros. Wonder, en dan ga je zeker een leuke tijd tegemoet. Maar misschien heb je het geld niet voor de game, of heb je geen Switch. Om toch die platformhonger te stillen is er een heel charmante game op Netflix Games beschikbaar: Lucky Luna.

Het spel zit enorm eenvoudig in elkaar, ook qua uiterlijk, zou je denken. Dat is niet helemaal waar. Lucky Luna ziet er ondanks de dikke pixels juist prachtig uit. Er is zoveel detail in het spel gestopt, dat alleen al er naar kijken erg fijn is. Daarnaast zijn er ook leuke uitdagingen gevonden door verzamelitems toe te voegen en heb je te maken met hiërogliefen die meer laten zien van Luna’s verleden, waardoor je het hoofdpersonage beter leert kennen. Het is allemaal een beetje gaming 101, maar dat stoort totaal niet, misschien juist omdat het er zo snoeperig mooi uitziet.

Deze retro-ogende game combineert avonturengameplay met platformen en voegt daar nog wat oldschool synthesizermuziek aan toe om het plaatje compkeet te maken. Lucky Luna is ontwikkeld door Snowman en werd speciaal gemaakt voor Netflix Games. Het verhaal draait om Luna, een meisje met paars haar dat met haar kitsunemasker op op avontuur gaat. Ze komt terecht in een wirwar van dungeons en ondertussen leer je via haar dromen meer over de kleine meid.

Eindeloos leuk

Je kunt lekker de Story-modus doorgaan, maar wil je liever dat het echt nooit meer ophoudt, dan is er een Endless-modus. De verhaalmodus is met een uurtje spelen erg kort, dus de kans dat je eindigt bij de Endless modus is groot. Hierin moet je eigenlijk een dungeon in die steeds meer lagen heeft. Het is ook de Endless-modus waarin deze game pas echt begint te stralen. Eigenlijk is de Storymode meer een soort introductie tot de oneindige modus. Wat wel grappig is, want meestal is de Story-modus waar het allemaal om draait en laten veel gamers de andere modi links liggen. Niet doen dus, in dit geval: zwengel vooral de Endless-modus aan als je het mooie einde van de verhaallijn hebt gezien.

Wat ik het meest kan waarderen aan Lucky Luna is dat het een vrij rustgevend spel is. Je bent ook niet constant allemaal vijanden aan het doden: je probeert je gewoon een weg te banen door een wereld die er prachtig uitziet, met hier en daar wel beesten die je het leven zuur kunnen maken, maar die er eigenlijk ook maar gewoon zijn, net als in de echte wereld. Je bevindt je in een heel vredige wereld, terwijl je juist door puzzels en dat platformen wordt uitgedaagd. En natuurlijk door die verzamelitems. Wel word je soms flink uitgedaagd en dat verwacht je misschien niet in dit spel dat eigenlijk heel erg zoetsappig lijkt te zijn.

Lucky Luna, ze klinkt zo schattig, maar ze zal je hersens af en toe echt wel aan het werk zetten. Een uurtje voor het verhaal, en daarna oneindig lang in de Endless-modus.