Money Heist-game Netflix: “Elk personage heeft emotionele bagage”

Het is al eerder aangekondigd, maar het schijnt er bijna aan te komen: Money Heist Ultimate Challenge, de nieuwe game van Netflix Games. We spraken makers Sarah Springwater (Director of Story) en Nathalie Martinez (Showrunner) over hun aankomende project.

La Casa de Papel Wist je dat we met zijn allen wereldwijd al meer dan 7 miljard uur La Casa de Papel hebben gekeken? Het is de populairste Spaanse serie ooit, die draait om een groepje bij elkaar geraapte criminelen die door een man genaamd El Professor worden opgetrommeld om de grote geldbank van Madrid te overvallen. De game moet echt dat gevoel meegeven van de serie, willen de makers. “Net als Nic Lachey die een shoutout maakte naar de game van Love is Blind, willen we graag meer synergie opzoeken tussen de Netflix-serie en de Netflix-game, zodat mensen begrijpen dat die twee met elkaar te maken hebben. Fans willen ook echt dat games op basis van series, lijken op die series,” stelt Sarah. “We kijken dan ook echt: is er nog een verhaal dat tot op heden nog onverteld is? Hoe kan zo’n game meerwaarde bieden? Er komt bijvoorbeeld binnenkort ook een Netflix-spel van Virgin River.”

Alles trouw aan de serie Maar eerst verschijnt nog die van La Casa de Papel, de game waarvan Nathalie Martinez de showrunner is. “Outfits, geluiden: alles is trouw aan de serie. Er staat ook veel op het spel voor onze personages, met deze heist. Er is veel drama, elke persoon heeft zware, emotionele bagage en dat geldt zelfs voor het personage waarmee jij speelt. Ook is er veel romantiek.” In Money Heist ga je dus niet de actie aan, het is meer verhalend en zelfs wat dating sim achtig, als we het zo proeven uit de woorden van Martinez. “Het is wel echt jouw verhaal. Jij bent het hoofdpersonage en jij stapt in de wereld van de show. Jij drukt jouw stempel erop. Je maakt keuzes die uiteindelijk zullen bepalen of het plan van de professor een succes wordt. En natuurlijk zijn er bekende personages uit de serie, zoals Denver of Tokyo, waarmee je ook een romantische connectie aan kunt gaan.”

Na Berlín, voor Casa de Papel Het spel heeft meerdere eindes en de keuzes die je maakt beïnvloeden die ook echt. Hoeveel eindes er zijn, dat wilden de dames nog niet onthullen. In ieder geval geldt het spel als een prequel op La Casa de Papel, en als je het in het grotere plaatje wil zien, dan speelt het zich af na Berlín, de serie die nu net op Netflix is gezet, en voor La Casa de Papel, waar het natuurlijk voor ons als kijkers allemaal mee begon. Het spel is wel vooral visual novel-achtig, dus hoewel de serie echt veel actie bevat, ben je hier vooral bezig met intermenselijke relaties, keuzes over hoe er te werk wordt gegaan en meer, maar wel op een ‘tekstballon’-achtige manier. De visuele stijl is mooi: het ziet er handgetekend uit en je ziet daar alvast veel van in de trailer die je in dit artikel ziet. Netflix heeft grote successen gehad met de game van bijvoorbeeld Too Hot To Handle, want ook een soort visuele vertelling slash dating sim is: het is blijkbaar een populair genre onder Netflix Gamers. We zijn benieuwd of La Casa de Papels eigen game het ook zo goed gaat doen. Money Heist Ultimate Challenge is in ieder geval binnenkort op Netflix Games te vinden en gratis te spelen, mits je een Netflix-abonnement hebt.