​Netflix-kijktip- Berlín: voor iedereen die La Casa de Papel mist

Wat was het een megahit: La Casa de Papel. We zongen allemaal Bella Ciao, overalls en Dali-maskers gingen skyhigh qua verkopen en we raakten maar niet uitgepraat over deze mensen die de namen hebben van wereldsteden. Nu is er een spin-off: Berlín. De serie is inmiddels uit en helaas kwam hij bij ons niet meteen vanmorgen online, anders hadden we er al wat meer van kunnen kijken. Nu baseren we ons oordeel helaas alleen op de eerste aflevering van deze intrigerende serie en research.

Berlín op Netflix

La Casa de Papel vertelt het verhaal van de Professor die een soort bij elkaar geraapt zooitje aan mensen had waarmee hij een bank ging overvallen. Of eigenlijk: dé bank. En dat is dan de originele Spaanse versie, want er is ook een Koreaanse. We leerden stuk voor stuk interessante personages kennen, die vaak ook weer een speciale band met elkaar hadden of kregen, of met de gegijzelden, want daar begon het natuurlijk allemaal mee. Voor veel mensen was dat heistgedeelte het leukste en voor die mensen zal Berlín dan ook wel leuk zijn: er zit weer een heist in.

Berlin is een van de bepalende personages van La Casa de Papel. Je hebt de professor die alles uitdenkt, maar je hebt Berlín die uiteindelijk een groot deel van de touwtjes in handen heeft en het denkwerk doet. Daartoe krijgt hij nog veel meer de mogelijkheid in zijn eigen spin-off, waarin hij natuurlijk weer een heist plant met zijn team. Je hoort het al: heel origineel is dat niet, maar het blijft leuk om te kijken hoe dingen op een Oceans Eleven-achtige manier worden uitgespeeld.