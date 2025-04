Microsoft laat met AI zien hoe het Quake kan namaken

Copilot

Dit is een manier van Microsoft om te laten zien hoe goed het games kan maken met AI, het laat alleen zien dat het hiermee experimenteert. Het is dan ook een level dat je kunt spelen dat wel erg veel vage graphics heeft, maar dat moet je de AI vergeven, het staat nog in de kinderschoenen. De game draait op 10 frames per seconde en heeft een resolutie van 640 x 360.

Het idee is volgens Microsoft niet om games volledig te maken in AI, maar wel om gamedevelopers de kans te bieden om hun game vast in prototype te kunnen tonen en spelen. De AI kan leren van oude games en ze zo porten op een ander platform, wat het ook interessante tech maakt. Microsoft ziet het als een kans om games die op den duur te oud worden voor platforms toch te kunnen behouden. Zoals je kunt zien in de demo, is het ook gelinkt aan Copilot, de AI van Microsoft die we op dit moment vooral zakelijk kennen. Microsoft wil dat Copilot ook ondersteuning gaat bieden aan games. Zo kan de assistent meekijken en je eventueel advies geven over wat je moet doen als je vast zit. Hopelijk alleen als je daarom vraagt, want anders wordt het een heel vervelende assistent.

AI en games

Het is nog even kijken wat AI allemaal kan betekenen voor games. Maar ook: wat het mag betekenen. Er klinken al veel zorgen over het toepassen van kunstmatige intelligentie in spellen. Onder andere stemacteurs maken zich zorgen. Maar ook gamers, die niet zeker weten of het wel goed genoeg werkt en of een AI-hoofdrolspeler niet een beetje teveel werk juist is: je moet dan bijvoorbeeld praten terwijl je gamet. Hoe dat precies gaat moeten we nog zien. Deze demo belooft dat het nog lang niet zover is, maar dat er tegelijkertijd veel is om enthousiast over te zijn.