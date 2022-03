Deze 5 gamemakers veranderden de gamewereld

Hij maakte naast Doom ook nog Quake en Wolfenstein 3D en was dus eigenlijk de man die groten getale aan gamers aan hun pc gekluisterd hield, vooral in de jaren ‘90. Hij wordt dankzij zijn uitvindingen in het veld van 3D-graphics gezien als de vader van moderne video games. John is nog steeds zeer actief in de gamewereld, maar meer achter de schermen: zo is hij regelmatig met een Oculus-virtual realitybril te vinden, want dat is waar hij nu alweer jaren werkt.

Als je John Carmack noemt, dan moet je ook John Romero noemen. De twee Johns zijn namelijk de mannen achter Doom en Id Software. Hoewel John Romero veel heeft bijgedragen aan vooral Doom en daardoor ook niet voor niets in de Tech Hall of Fame te vinden is, is het toch echt John Carmack die net even wat meer invloed heeft uitgeoefend op de game-industrie.

De inmiddels 69-jarige creatieveling is onder andere de geestelijk vader van de geliefde loodgieter Mario, maar hij is ook het brein achter The Legend of Zelda, Star Fox en Donkey Kong. Pikmin is ook een uitvinding van Shigeru, gebaseerd op zijn liefde voor tuinieren. Dat laatste is heel representatief voor Miyamoto: hij is een vrij koddige, schattige man die zijn game-ideeën vaak uit zijn persoonlijke leven haalt. Hij schijnt zelfs jarenlang op de fiets naar zijn werk te zijn gegaan, voordat Nintendo hem dat uit veiligheidsoverwegingen verbood.

Will Wright

Waar games vaak geweld bevatten en lang een vooroordeel hebben geleefd dat ze vooral voor jongens zouden zijn, is er een gameontwikkelaar geweest die een heel nieuwe doelgroep wist aan te boren. Mensen die ervan houden god te spelen. Will Wright is namelijk de man achter SimCity. Hierin simuleer je dat je de baas bent over een stad, waarbij je moet zorgen dat de ‘circle of life’ helemaal perfect loopt, tot er weer een natuurramp over de stad scheert natuurlijk.

Dat is echter niet het enige geweldige wat Will Wright op de kaart zette, dat is namelijk ook de ‘spin-off’ van SimCity: The Sims. Het is een cliché, maar het is wel waar: dankzij The Sims ging een grote groep mensen die normaal niet snel zouden gamen, toch achter de computer zitten (waaronder veel vrouwen). Of het nu was om kasten van huizen te bouwen of ze mooi in te richten, of de grappige Sims-figuurtjes helemaal naar smaak te maken of hun leven te organiseren: The Sims bevatte veel om van te houden. Nog steeds heeft de franchise een grote schare aan fans.