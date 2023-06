Meta introduceert Quest Plus-abonnement met 2 VR-games per maand

Meta heeft een nieuwe abonnementsvorm in het leven geroepen voor Quest Plus. De VR-bril moet je wel zelf kopen of in je bezit hebben, maar met Quest Plus krijg je dan twee VR-games per maand te spelen.

Meta Quest+ gameabonnement

Het abonnement kost 7,99 dollar per maand of 59,99 dollar per jaar en het is onbekend of het ook naar Europa komt en wat het dan kost. Meta schrijft: “Hiermee krijg je elke maand toegang tot twee zorgvuldig geselecteerde VR-titels. Met een combinatie van VR's grootste hits, verborgen juweeltjes en klassiekers uit de back-catalogus is dit de voordeligste manier om je bibliotheek uit te breiden met geweldige content.”

Het werkt als volgt: op de eerste van elke maand krijg je twee titels. Het debuut is voor de ritmische shooter Pistol Whip van Cloudhead Games en het arcadeavontuur Pixel Ripped 1995 van ARVORE Immersive Experiences. Daarnaast worden voor augustus ook vast de games onthuld: het sociale Mighty Coconut's Walkabout Mini Golf en de shooter MOTHERGUNSHIP: FORGE van Terrible Posture Games. Het idee is dat je de games kunt spelen en houden zolang je Meta Quest+-lid bent, al kun je ook elk moment dat je wil opzeggen. Word je later weer lid, dan kun je weer de games spelen die je in je vorige lidmaatschap hebt ‘gekregen’.