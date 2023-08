Lenovo heeft eigen gamehandheld in de maak: Legion Go

Het handheldveld was lange tijd bezet door ‘console’-handhelds, zoals Nintendo 3DS, PSP, PS Vita en nu nog door Switch. Echter heeft die laatste gezorgd voor een golf handhelds in een heel andere tak van sport: pc-gaming. Het beste voorbeeld is Steam Deck , maar inmiddels hebben we ook Rog Ally en meer. Daar komt echter nog iets bij. De Lenovo Legion Go.

Windows 11-handheld

Het is op dit moment nog geen officieel bestaand product: Lenovo heeft er zelf ook nog niets over aangekondigd, maar dat is het wel van plan, stellen bronnen aan Windows Central. Het apparaat heeft een 8 inch scherm en wordt aangereden voor een Ryzen-chip. Daarnaast zou het draaien op Windows 11, waardoor we ons afvragen of je er ook MS Teams op kunt gebruiken. Of zou het toch wel een gamehandheld in hart en nieren zijn, en daardoor wat meer afgebakend?

Er is verder nog weinig bekend. Misschien komt hij er zelfs nooit. Lenovo zou in 2021 de Lenovo Legion Play in de maak hebben, maar dit is ook nooit verschenen. Lenovo wil er ook niets over kwijt. Enerzijds is het een logisch product voor een PC-maker als Lenovo, die met zijn Legion-reeks een goede reeks producten heeft voor gamers. Het is weer een extra verbinding met PC’s en Lenovo vindt dat als PC-maker ongetwijfeld interessant. Daarentegen is er ook zoiets als teveel. Wat brengt dit apparaat nog op tafel dat een Steam Deck niet heeft?