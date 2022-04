​5 redenen om uit te kijken naar de nieuwe handheld Playdate

Hij is er maar in één kleur en dat is waarschijnlijk ook zijn kracht, want het is nogal een opvallende kleur: geel. Playdate is een geel apparaat dat lijkt op een Game Boy die is uitgegroeid tot een volwassen handheld. Hij is gemaakt met een zwart-wit scherm dat niet vanaf achteren wordt aangelicht, maar reflectief is. Het scherm is zelfs always-on, waarbij er een klok te zien is als je een tijdje niet hebt gegamed. Bovendien past deze wel in je broekzak, in tegenstelling tot de uit de kluiten gewassen Nintendo Switch.

Playdate is er. Nadat een paar weken geleden al een nieuwe Switch-achtige handheld genaamd Steam Deck verscheen, is het nu tijd voor alweer een nieuwe handheld die iets weg heeft van een Nintendo-apparaat: de Game Boy.

Zoals gezegd: de spellen zijn speciaal gemaakt voor Playdate, waardoor het een unieke ervaring is tussen consoles waarbij de gamereleases vaak vrijwel overeenkomen. Bovendien zijn het indiegames, waardoor geen rijke gamebedrijven aan de games verdienen, maar jonge gamemakers de mogelijkheid hebben om te laten zien wat ze kunnen. Dat doen ze in een veelheid aan gamesoorten: point-and-click, Asteroids-achtige spellen en natuurlijk de Mario’esque platformers.

Aan de zijkant van het apparaatje zie je een hendel zitten. Die is niet om hem op te winden voor als de batterij op is. Helaas. Het is voor iets beters, want het zorgt voor een extra manier van besturen. De hendel kan worden rondgedraaid om te zorgen dat er in het spel iets speciaals gebeurt. Het mooie is dat de games specifiek worden gemaakt voor Playdate, waardoor die ook volop gebruik kunnen maken van die grappige hendel.

Hij heeft een modern gamerelease-mechanisme

Playdate valt niet alleen op door de kwaliteit van zijn games, maar ook door de manier waarop ze verschijnen. Ze komen namelijk in seizoenen uit. Dat betekent dat je eens in de zoveel tijd weer nieuwe games te spelen hebt, al komt het dus ook voor dat games die je geweldig vindt verdwijnen. Het eerste seizoen barst van de spellen: 24 stuks maar liefst. Daar komen twaalf weken lang elke week twee nieuwe games bij, want het apparaat is aangesloten op je wifi, waardoor hij automatisch de nieuwe spellen kan downloaden. Het is net als New Music Friday op Spotify: verrassing! Elke week krijg je er weer nieuwe dingen bij.

Hij is vernieuwend

Het is niet alleen dat hij indiegames ondersteunt, dat hij met een grappige hendel komt, dat hij er met zijn gele verschijning uitziet als een sportauto onder de handhelds én dat hij ook nog in je broek past. Het zijn al die dingen bij elkaar die Playdate zo aantrekkelijk maken. Bovendien wordt hij niet gemaakt door een bedrijf dat zijn strepen al heeft gehaald in de gamewereld: het is echt ontwikkeld door een aantal enthousiaste gamers die dachten dat het anders kon. Het bewijs is er nu, het kan ook echt anders en dat is nog leuk ook.