​Playdate is een handheld die je elke week een nieuwe game geeft

Zo maakte het allerlei programma’s voor Apple Mac en kwam het met de vrij populaire game Firewatch. Het is voor het eerst dat het bedrijf hardware maakt. Playdate werd twee jaar geleden aangekondigd. Het heeft een hoge resolutie zwart-wit scherm dat geen enorme lichtbak is, waardoor je hem goed kunt gebruiken in minder goed verlichte kamers.

Playdate is bovendien van meer moderne snufjes voorzien dan wifi alleen: denk aan een USB-C-poort en Bluetooth. Het apparaatje kost 179 dollar (ongeveer 150 euro) en je kunt hem vanaf juli 2021 reserveren bij het bedrijf Panic. Panic is bekend als softwareleverancier.

Klinkt allemaal wat ouderwets, maar niets is minder waar: deze handheld krijgt namelijk elke week via wifi twee nieuwe games opgestuurd, waarin je ook nog eens zelf levels kunt bij maken. Aangekondigde games zijn bijvoorbeeld Crankin’s Time Travel Adventure en Casual Birder. De games komen per seizoen en het eerste seizoen van Playdate bevat 24 games.

Elke week wat nieuws

Dat seizoensidee van Playdate is erg leuk: elke week één of twee nieuwe games -gratis- dat is niet slecht. Het enige vreemde is dat er in de commercial wordt gezegd dat de games nog niet bekend zijn, terwijl dat wel degelijk het geval is. Je ziet hieronder de lijst met games die al bekend zijn (21 stuks van de 24 van het eerste seizoen):

Crankin’s Time Travel Adventure

Battleship Godios

Casual Birder

DemonQuest 85

Echoic Memory

Executive Golf DX

Flipper Lifter

Forrest Byrnes: Up in Smoke

Hyper Meteor

Lost Your Marbles

Omaze

Pick Pack Pup

Questy Chess

Ratcheteer

Sasquatchers

Snak

Spellcorked!

Zipper

Saturday Edition

Whitewater Wipeout

Er wordt bovendien gedacht dat Playdate-eigenaren voor een nieuw seizoen mogelijk wel moet betalen. Dat wordt nog spannend, want wat vraag je voor een game die zo anders is dan de anderen, en bovendien uniek voor die console? Zeker als je in één keer een heel seizoen van 12 of 24 spellen wil verkopen, dan kan een hoger bedrag fans afschrikken.