​LEGO onthult vijf geweldige en betaalbare Animal Crossing-sets

Je weet hoe LEGO is: het maakt de geweldige musthaves, en vervolgens zit je met je handen in het haar omdat je geen idee hebt waar je nu weer dat geld vandaan moet halen (de Home Alone-set van 300 euro bijvoorbeeld). Of je zegt tegen je nichtje dat ze wel iets van LEGO mag uitkiezen in de speelgoedwinkel, niet wetende dat niet alle sets onder de 50 euro zijn… Vaak zijn de prijzen van LEGO pijnlijk hoog, maar gelukkig komt het nu met een paar sets die beter behapbaar zijn. Qua prijs, maar ook qua build. Het komt met vijf uiterst schattige Animal Crossing-sets.

Van Nintendo-game naar LEGO-steen

Animal Crossing is een gameserie van Nintendo waarin je een dier bestuurt in een wereld vol met dieren die zich redelijk menselijk gedragen. Ze praten een soort raar, versneld taaltje en soms zijn ze in een goede bui, soms niet. Het zijn grappige situaties waarin je met die beestjes terechtkomt. Het spel heeft niet echt een doel: je kunt je eigen huis groter maken, daar begint het meestal wel mee, maar verder is het aan jou om bronnen uit de spelwereld te halen, musea te vullen, dingen te verhandelen en zo je huis steeds mooier te maken en betere banden te smeden met je buren. Het klinkt zo een beetje vreemd, maar het is mede door zijn kleurrijke, koddige uiterlijk een heel aantrekkelijk spel.

Animal Crossing: New Leaf is een van de meest populaire Switch-spellen, waar menig gamer al honderden uren in heeft gestoken. Het is een razend beroemde franchise en het verbaast ons dan ook niet dat er LEGO-sets van komen. En die zijn lekker klein en betaalbaar. Het zorgt dat het wat minder interessante bouwwerken zijn (je bent er immers vrij snel mee klaar), maar het is wel tof dat ze qua kosten wat beter behapbaar zijn, mocht je ze willen kopen of cadeau willen doen.