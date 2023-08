LEGO start een puntensysteem waarin je je blokjes scant in AR

LEGO heeft een nieuw VIP-programma gelanceerd. VIP maakt plaats voor Insiders. En in sommige landen zijn de perks van die Lego Insiders-mogelijkheden heel tof. Zo is er een nieuw puntensysteem waarin je je LEGO-blokjes scant en je er tot wel duizenden euro’s in LEGO Points mee kunt sparen. En: goed nieuws, ook in Nederland en België is het mogelijk om een LEGO-miljonair te worden.

LEGO-loterij

Je krijgt punten voor de sets die je al hebt, dus eindelijk een keer niet voor alleen de sets die je koopt. Je krijgt er 20 per handleiding die je scant. Er is echter ook een tijdelijke actie waarin je je echte steentjes scant met de camera van je telefoon, waarna er in augmented reality een blokje verschijnt en je ook nog heel veel LEGO-punten kunt verdienen. Het is mogelijk om tot wel 8.200 euro te winnen in euro’s. LEGO stelt dat er ‘miljoenen’ prijzen te verdienen zijn. In ieder geval worden er elke week zes mensen LEGO Points-miljonairs en die mensen worden door LEGO uitgeroepen binnen de LEGO Insiders Treasure Hunt.

Je kunt naast extra punten ook kans maken op digitale downloads, waardoor het vrij makkelijk is om miljoenen prijzen weg te geven. Maar toch, vooral het hele loterijgedeelte maakt het natuurlijk een aantrekkelijk -en door de AR ook nog leuk- concept. Het stopt trouwens niet bij de app: er zijn in LEGO-winkels bijvoorbeeld gouden LEGO-steentjes te vinden. De punten zijn echter ook interessant, zelfs als je er niet zo bizar veel zou winnen: je kunt de punten inzetten in het LEGO Insiders Reward Center voor bijvoorbeeld merchandise en korting op LEGO-sets.