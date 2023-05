​Helpen met crowdfunden LEGO-sets? Je kunt nu meedoen

We kennen allemaal wel het LEGO Ideas-programma waarbinnen mensen met goede ideeën die kunnen posten en de sets met de meeste likes door LEGO verder worden onderzocht voor een potentiële uitgave. Daaruit zijn onder andere de tafelvoetbalset, de BTS-set, de vleugelpiano en -een persoonlijke favoriet- de typemachine uit voortgekomen. Wist je dat er ook een ander programma bestaat, namelijk het BrickLink Designer Program? Het is de manier om LEGO-sets te crowdfunden. Niet met likes, maar met geld.

Vervolgens worden de designs onthuld (dat is voor de eerste ronde van dit jaar net gebeurd) en gaan de mensen van BrickLink met de bedenkers kijken wat er mogelijk is. Uiteindelijk -en dat duurt erg lang- gaat er in februari 2024 een crowdfundinggedeelte live waarmee je per huishouden 2 sets vooruit kunt bestellen. Als een design meer dan 3.000 vooruitbestellingen heeft, dan worden ze ook daadwerkelijk in productie genomen, met een maximum van 20.000 voor elke set. De sets worden dan in de zomer/herfst van 2024 opgestuurd naar de kopers.

Er is op dit moment veel te doen rondom het BrickLink Designer Program omdat er morgen een nieuwe ronde live gaat waarin van 15 mei tot 2 juni mensen hun modellen kunnen insturen. Vervolgens kunnen mensen stemmen welke ze het beste vinden, naast dat er een interne jury is die meekijkt. Er wordt gekeken wat er bij LEGO past, in hoeverre de bouwervaring creatief is en uiteraard wat het publiek vindt.

LEGO-crowdfunding

Op dit moment is er even geen crowdfunding beschikbaar, maar wel kun je -als je zelf een goed idee hebt- vanaf morgen je idee insturen. Het niveau ligt wel hoog: dit zijn de sets van de eerste ronde: Mountain Fortress, Parisian Street, The Old Train Engine Shed, The Snack Shack (favo van onze redactie) en de Wild West General Store. Enorm creatieve sets waarvan je handen beginnen te jeuken, maar waarmee je dus nog even moet wachten tot je er iets mee kunt: het is nu aan de mensen van Bricklink om te kijken hoe ze de sets verder gaan vormgeven.

Waarschijnlijk denk je nu: maar waarom zou ik bij zo’n ander bedrijf LEGO gaan kopen? Wel, BrickLink is heel lang een separaat bedrijf geweest, maar LEGO heeft het in 2019 gekocht. Het is veel meer dan alleen een plek waar LEGO-fans hun dromen waarheid kunnen zien worden, het is ook een plek waar je als fan onderdelen en sets aan elkaar kunt verkopen als een soort Marktplaats. Wij vinden echter vooral het crowdfunding-concept interessant, omdat hiermee niet zozeer door geld van LEGO, maar door geld van de fans iets moois wordt ontwikkeld. Het is bovendien een goed ‘last resort’ voor zij die een LEGO Idea hadden ingeleverd, maar het niet zijn geworden.