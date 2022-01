​Samenwerking van LEGO met Activision komt LEGO duur te staan

Het is nogal een cultuurbotsing, want in Scandinavië wordt er over het algemeen heel anders gedacht over werkende vrouwen en is zo’n ‘bro’-cultuur als bij Activision Blizzard heerste nagenoeg ondenkbaar. Zeker een bedrijf als LEGO, dat een imago hoog heeft te houden, kan niet geassocieerd worden met een bedrijf dat diversiteit aan zijn laars lapt. En zoals we al eerder optekenden, is Activision Blizzard bepaald niet goed bezig als het daarom gaat.

LEGO schrijft: “We herzien momenteel onze samenwerking met Activision Blizzard. We doen dit door de bezorgdheid over het aanpakken van aanhoudende beschuldigingen met betrekking tot de cultuur bij Activision. We doelen dan vooral op de behandeling van vrouwelijke collega's en het creëren van een diverse en inclusieve omgeving."

Overwatch 2 Titan

De set 76980 is tijdelijk on hold gezet, waardoor hij de Overwatch 2 Titan van LEGO nog even op zich laat wachten. Het is onbekend hoe lang het duurt voordat LEGO de set toch wel uitbrengt en of dat überhaupt gaat gebeuren. Het is een nogal late beslissing van LEGO voor een set die over een paar weken al zou verschijnen. Aan de andere kant werkt het ook niet pas sinds gisteren samen met Activision: het partnerschap loopt al sinds 2018. Er zijn er al een stuk of twaalf LEGO-sets verschenen van Overwatch en aangezien het nog meer gamefranchises heeft, was de kans groot dat er ook sets van andere games konden volgen.

Dat lijkt nu niet meer te gaan gebeuren. Net als veel andere bedrijven is LEGO er duidelijk niet oké mee met hoe het nu gaat bij Activision en de kans dat uit de bedenkperiode van LEGO komt dat het toch wel wil samenwerken, achten we klein. Activision heeft immers echt veel steken laten vallen. Bovendien hebben verschillende bedrijven al te kennen gegeven hun samenwerking met het gamebedrijf op te zeggen, zoals Girls Who Code en The Game Awards.