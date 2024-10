Je kunt nu Rollercoaster Tycoon spelen op Netflix

Rollercoaster Tycoon Touch is nu te spelen op je smartphone, namelijk onder de vlag van Netflix. De populaire rollercoastergame van weleer is terug van weggeweest.

Rollercoaster Tycoon Touch

Mensen met zo lang laten loopen tot ze over hun nek gaan. Mensen constant laten rondlopen in rondjes omdat het wandelpad een O-vorm heeft. Mensen in een achtbaan plaatsen en dan een deel van de baan bereikderen. Wat zijn we een stelletje sadisten in Rollercoaster Tycoon: maar goed dat het virtueel is.

Rollercoaster Tycoon bestaat al 25 jaar en de game is een legende. Een legende die je nu in het klein kunt spelen op je smartphone. Netflix biedt het namelijk nu aan onder zijn Netflix Games-vlag binnen de app van de streamingdienst op mobiel. Het heet Touch en is aangepast aan aanraakbesturing, wat betekent dat de menu’s ook zijn aangepast omdat je immers niet een heel computerscherm tot je beschikking hebt.

Simulatiegame

In deze simulatiegame mag je een beetje god spelen en kun je vanaf helemaal niks je hele pretpark bouwen. Je bemoeit je met alles: van de naam tot het aantal schoonmakers en van de popcorn die bezoekers eten tot de nieuwe rides die worden aangekocht. Natuurlijk met alleen maar goede bedoelingen, namelijk een zo succesvol mogelijk pretpark bouwen. Toch? Het is letterlijk en figuurlijk in jouw handen.