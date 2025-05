Je kunt niet meer dezelfde game online spelen op Nintendo Switch

Met zijn allen online een potje Mario Kart doen, dat kan prima op Nintendo Switch, maar er gaat wel degelijk iets groots veranderen in hoe je gamet op Switch. Als je samen met een vriend of familielid op twee apparaten tegelijk online dezelfde digitale game wil spelen, dan is dat niet meer mogelijk.

Online spelen op Switch

Er is een update verschenen op Nintendo Switch die ervoor zorgt dat het niet meer kan. Met twee Switch-consoles kun je niet langer dezelfde game spelen die een keer was aangeschaft. Acht jaar lang kon het, maar waarschijnlijk komt het door de nieuwe mogelijkheden om samen online te gamen dat het niet meer kan.

Er schijnt echter wel een lifehack voor te bestaan. De Switch met de Virtual Card moet niet verbonden worden met het internet, maar die zonder de Virtual Card wel. Het account moet gebruikt worden waarmee de game is gekocht, waarna je wel dezelfde game kunt opstarten. Dan speel je echter wel offline, maar dan kun je tenminste wel allebei nog van hetzelfde ‘gamebestand’ gebruikmaken.

Nintendo is verder vooral bezig met Switch 2, want de console komt op 5 juni uit. De pre-orders in Nederland zijn vaak snel uitverkocht en ook in andere landen lijkt er veel vraag naar de opvolger van de Switch.