Infographic: 25 dagen EA Sports FC 25

Electronic Arts heeft onthuld hoe fans wereldwijd aan de slag zijn gegaan met EA Sports FC 25, vanaf de vroege toegang tot en met de eerste 25 dagen na de wereldwijde release op 27 september. Een wereldwijde community van spelers uit meer dan 200 landen heeft samen inmiddels al ruim 1,7 miljard wedstrijden gespeeld in alle beschikbare modi en tot nu toe een indrukwekkend totaal van 4,3 miljard doelpunten gescoord.

Real Madrid is de meest gekozen mannenvoetbalclub, terwijl FC Barcelona het populairst is onder de vrouwenvoetbalteams. De rivaliteit tussen deze Spaanse clubs draagt bij aan het succes van zowel El Clásico als de Women’s Clásico, de populairste in-game match-ups voor respectievelijk mannen- en vrouwenvoetbal. Real Madrid komt bovendien voor in de top drie van meest gespeelde match-ups bij het mannenvoetbal.

EA Sports FC 25

EA Sports FC 25 biedt meer dan 120 echte stadions van over de hele wereld en de fans hebben gesproken: Estadio Santiago Bernabéu, Anfield en Etihad Stadium behoren tot de meest bespeelde stadions in-game. Deze authentieke wedstrijdervaring vormt de basis van FC 25, dat dit jaar nieuwe stadions toevoegt, waaronder het Mâs Monumental in Buenos Aires (Club Atlético River Plate), De Kuip in Rotterdam (Feyenoord), Estádio José Alvalade in Lissabon (Sporting CP), RAMS Park in Istanbul (Galatasaray) en Ülker Stadyumu (Fenerbahçe S.K.).

Rush 5v5

Nieuw in EA Sports FC 25 is de Rush 5v5-ervaring, waarmee in totaal bijna 300 miljoen Rush-wedstrijden zijn gespeeld. Meer dan 277 miljoen wedstrijden vonden plaats in de Nike Air Zoom Arena, een exclusief stadion voor Rush-wedstrijden in Ultimate Team en Clubs. Binnen Ultimate Team Rush zijn Andreu Fontàs Prat en Patricia Guijarro Gutiérrez respectievelijk de meest gekozen mannen- en vrouwenvoetballers. Met de vloeiende positiewisselingen, sociale speelfuncties en naadloze integratie in de belangrijkste modi van FC 25, biedt Rush een nieuwe manier om samen met vrienden te spelen en te winnen.

Infographic

In onderstaande infographic staan nog veel meer feiten en weetjes over hoe men wereldwijd FC 25 speelt: