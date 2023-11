Her Game, Her Era is een nieuw programma voor online talent

De Nederlandse game-industrie is booming. Alleen al in 2022 kreeg gaming-gerelateerde content op YouTube meer dan 2 miljard views, met in totaal meer dan 120 miljard kijkuren. Dat is in totaal meer dan 13 miljoen jaar lang. Bovendien trok gaming content wereldwijd maar liefst 500 miljoen dagelijkse actieve kijkers. De wereldwijde belangstelling onderstreept de verenigende en verbindende kracht van gaming , en bevestigt de status van gaming als een mainstream vorm van entertainment waarin gendergelijkheid van essentieel belang is.

We Are Era en YouTube maken vandaag de lancering bekend van een nieuw ontwikkelingsprogramma voor online talent genaamd ' Her Game, Her Era '. In dit programma worden 10 vrouwelijke gamers gedurende 6 maanden intensief begeleid om hun YouTube-kanalen te professionaliseren. De vrouwelijke gamers zijn: Cohony, Deem_i, Jilleke, Lotte, Madestout, Mathia, Maxime MXM, Nouxy, Streamwithlien en Wela.

Level up: voor gelijkheid in gaming

In de afgelopen 2 jaar zijn er een aantal positieve ontwikkelingen zichtbaar op het gebied van gendergelijkheid in gaming. Zo is in 2023 het aantal vrouwelijke gamers op YouTube in Nederland gestegen met 50%. Ook het aantal vrouwelijke kijkers van gamingvideo's op YouTube is ook toegenomen: In 2023 is 45% van de kijkers van gamingvideo's op YouTube vrouw. Desalniettemin is er nog altijd sprake van een ongelijke man-vrouwverhouding. Zo is slechts 16% van de top 100 YouTube-kanalen in Nederland van een vrouw. Een aantal factoren spelen een rol in de ongelijkheid, namelijk stereotype genderrollen, een vrouwonvriendelijke cultuur en een gebrek aan rolmodellen. We Are Era zet zich nu met een team van 10 creators in om hier verandering in te brengen, en vrouwelijke gamers hun eigen stem te geven op YouTube.