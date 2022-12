God of War krijgt eigen tv-serie op Amazon Prime Video

TV-series afgeleid van videogames zijn de laatste jaren een trend en het is fijn om te zien dat ze ook daadwerkelijk erg goed kunnen zijn. Denk aan Castlevania, The Witcher en Cyberpunk. HBO komt binnenkort ook met een serie op basis van een game. Misschien wel de meest geliefde game ooit: The Last of Us. Er is echter een andere gamereeks die ook een grote schare aan fanatieke fans heeft: God of War. En daar gaat Amazon Prime Video mee aan de haal.

Amazon Prime Video is voor veel mensen een wat vreemde eend in de bijt, omdat het een ietwat rare opzet heeft met al zijn Hayu-reclame en betaalde films tussendoor. Toch kun je er zeker wel een aantal pareltjes op vinden, zoals Fleabag, The Rings of Power, Catastrophe, The Marvelous Mrs. Maisel en Good Omens. Nu gaat het zich voor het eerst wagen aan een populaire gamefranchise, namelijk God of War. Het wordt geen film, maar een tv-serie en het is natuurlijk de vraag wie de rol van Kratos op zich zal nemen.

Amazon Prime Video

Het verhaal gaat in ieder geval over Kratos en is gebaseerd op de nieuwe reeks van God of War. Daarin laat Kratos de Griekse mythologie voor wat het is en duikt hij volledige in de Noordse mythologie. Wanneer zijn vrouw sterft gaat hij met zijn zoon op een nogal gevaarlijk en gewelddadig pad om haar as te kunnen verspreiden op de hoogste bergtop van Midgard. Onderweg komen de twee zowel uitdagingen tegen binnen hun band als in de vorm van gigantische monsters waarop keihard gehackt en geslasht moet worden. In de game werkte dat al zo, maar dat is in de serie dus niet anders. Alleen wordt het hacken en slashen nu voor je gedaan.

Wanneer God of War uitkomt, dat is nog onbekend. In ieder geval is Amazon Prime Video niet de enige die een game-gerelateerd verhaal in de maak heeft. Naast The Last of Us op HBO kunnen we straks ook kijken naar Twisted Metal op SkyShowtime, Horizon Zero Dawn op Netflix en Gran Turismo in filmvorm, naast natuurlijk de enorm gehypete en ietwat gewantrouwde Mario-film die eraan zit te komen.