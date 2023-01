Geen PlayStation 5-tekorten meer! Vier het met deze games

Eindelijk, na ruim twee jaar stressen, heeft Sony het voor elkaar: geen PlayStation 5-tekorten meer. Goed nieuws, maar hoe vier je zoiets? Door natuurlijk zo snel mogelijk alsnog een PlayStation 5 te bemachtigen, maar wat ga je erop spelen? Deze vijf PlayStation 5-exclusives maken het feestje de moeite extra waard. Ook als je misschien wel wacht op die Slim waar we dit jaar op hopen.

Returnal Deze roguelike is enorm streng voor de speler, maar het visuele plaatje en de manier waarop deze game je volledig opzuigt zorgen ervoor dat je dat er dubbel en dwars voor over hebt. Returnal laat qua controls zien waar PlayStation 5 zoal toe in staat is. Het laat daarnaast ook het visuele spektakel zien waartoe dit apparaat in staat is en dat maakt het enerzijds een geweldig visitekaartje voor de console, maar anderzijds is de hoge moeilijkheidsgraad wel een reden om misschien liever een andere game aan je vrienden en familie te laten zien.

Ratchet & Clank: Rift Apart Ratchet & Clank zijn geliefde personages op PlayStation en het is dan ook tof om te zien dat ze terug zijn op PlayStation 5. Het spel ziet er vrolijk en kleurrijk uit, waarbij de gameplay ook nog eens een heerlijk avontuur is met een goed verhaal. Rift Apart zit goed in elkaar en biedt heel fijne afwisseling tussen actie en ontdekken, maar ook platformen en schieten. Het leuke aan deze game is dat het ook voor mensen makkelijk te begrijpen is, mocht je meekijkers hebben.

Ghostwire: Tokyo Ghostwire: Tokyo is een game die je meesleept in een desolaat Tokio. Of tenminste, desolaat van mensen, want jij bent de laatste persoon in de Japanse hoofdstad. Je bent echter niet helemaal alleen: de wereld bevat nog steeds honden, katten en Japanse wasbeerhonden. Toch is het inmiddels wel een stille bedoening en moet jij de geesten die nog rondwaren helpen en je zus redden. Drukke dagen dus, in een verder vrij duistere game, want het wordt je niet makkelijk gemaakt: het gespuis valt je regelmatig aan. Een heerlijke game om in het donker, laat op de avond even aan te slingeren.

Marvel’s Spider-Man Remastered Marvel’s Spider-Man is al een geweldige game, maar speel je de Remastered-versie, dan beleef je er nog meer plezier aan. Je kunt in deze game goed zien wat ray tracing is en we raden je dan ook aan om de performance-modus aan te zetten voor die 60 frames per seconde-geweldigheid. Het is al geweldig om als Spidey rond te webshooten door New York, maar juist die framerate die hoger is, maakt het een nog betere ervaring. Bovendien kun je een kat in je rugzak steken en inzetten in het gevecht. In principe is dat alleen al geweldig, maar Marvel’s Spider-Man Remastered haalt echt alles uit de console wat eruit te halen valt.

Gran Turismo 7 We houden van auto’s en we moeten dan ook Gran Turismo 7 aanraden. De glanzende lak, de prachtige vormen en de ronkende motoren: we blijven ervan genieten. Dat de game ook regelmatig wordt uitgebreid met nieuwe bolides, maakt het nog meer een spel om regelmatig naar terug te keren. De lancering van Gran Turismo 7 kwam met de nodige drempels, maar inmiddels kun je drempelvrij scheuren in alle schoonheid die Gran Turismo zowel qua bolides als qua achtergronden te bieden heeft.

PlayStation 5 kopen Nu hebben we het in dit artikel over PlayStation 5-exclusives, maar er zijn natuurlijk veel meer games die fantastisch zijn. Horizon Forbidden West, Elden Ring en God of War: Ragnarok bijvoorbeeld. Genoeg om van te genieten dus. Mocht je een PlayStation 5 willen kopen, zorg dan wel dat je dat veilig doet. Maak niet zomaar geld over naar iemand die er een op Marktplaats aanbiedt: zorg dat je hem eerst fysiek hebt gezien en getest voordat je je geld overhandigt. Succes met shoppen en heel veel plezier met spelen!