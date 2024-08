Gaming in 2024: deze videogames hebben gamers dit jaar veroverd

2023 is een jaar dat de gamewereld in vervoering heeft gebracht. Of het nu ging om Diablo 4, Starfield of Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – talloze nieuwe titels wisten gamefans vorig jaar te boeien. Nog maar een paar maanden later staan nieuwe gametitels in het middelpunt van de belangstelling, met de belofte van epische virtuele avonturen in 2024.

Hoewel dit jaar nog maar halfweg is, hebben sommige videogames al een bijzonder overtuigende indruk gemaakt en genieten ze een grote populariteit in de huidige gamescene. Het is daarom spannend om de must-play titels van het jaar tot nu toe eens nader te bekijken om te zien welke videogames de harten van gamers in 2024 sneller zullen laten kloppen.

De top 5 in de gamewereld tot nu toe dit jaar

De gamewereld evolueert voortdurend en snel. Om op de hoogte te blijven, moet je ook de spannendste nieuwe releases en momenteel bijzonder populaire titels in de gaten houden.

Hoewel het nog een beetje vroeg is om definitieve gamefavorieten van het jaar te kiezen, zijn er al een paar videogames opgedoken die de community in 2024 bijzonder enthousiast zullen maken. Deze variëren van nostalgische retrogames die een indrukwekkende comeback maken tot gloednieuwe releases die al snel een grote schare fans hebben verworven:

1: Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Elden Ring is ongetwijfeld een van de meest gewilde titels in de gamewereld van de afgelopen tijd. De onlangs uitgebrachte uitbreiding verrukt ook in het jaar 2024 videogamefans wereldwijd. Geen wonder, want Shadow of the Erdtree heeft de legendarische actie-RPG opnieuw naar een nieuw niveau getild. Als het gaat om de beste videogames in 2024, kun je niet om “Elden Ring: Shadow of the Erdtree” heen.

Met een speelduur van 40 tot 70 uur en een enorm gedetailleerde en creatieve spelwereld biedt ook deze uitbreiding een uitzonderlijke spelervaring. De uitbreiding zet het indrukwekkende succesverhaal voort van de hoofdgame, die mede is bedacht door George R. R. Martin en een van de meest bekroonde titels aller tijden is.

Of het nu het blauwe strand, de vulkaankrater of het vliegendorp is – de uitbreiding neemt gamers mee naar vele nieuwe en fascinerende gebieden die rijk zijn aan onvergetelijke momenten en uitdagingen. Het is geen wonder dat deze indrukwekkende, open, duistere fantasiewereld enorm populair is in de hedendaagse gamewereld.

2: Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 heeft zich ook gevestigd als een indrukwekkende dark fantasy RPG aan de top van de beste videogames van 2024. Het spel is ontwikkeld door de makers van “Divinity: Original Sin 2” en is speelbaar in zowel singleplayer als online co-op. Het zet de rijke traditie van de Baldur’s Gate-serie voort en biedt alle gamers een rijke wereld die is geïnspireerd op de regels en het universum van Dungeons and Dragons.

Met een keuze uit 12 klassen en 11 rassen kunnen speelbare personages worden aangepast en ontwikkeld door middel van een verscheidenheid aan avonturen. Het verbluffende visuele ontwerp en het meeslepende verhaal van de game hebben terecht talloze prijzen opgeleverd.

De verhaallijn van “Baldur’s Gate 3” speelt zich honderd jaar na de gebeurtenissen van zijn voorgangers af. In dit spel word je getransporteerd naar een fascinerende wereld die wordt achtervolgd door de dreigende Illithids. Terwijl je jezelf probeert te bevrijden van een parasitaire vloek, rekruteer je bondgenoten van verschillende rassen om je te helpen in de strijd. Het meeslepende verhaal en de strategische gevechten maken “Baldur’s Gate 3” een must voor alle fans van RPG’s.

3: Helldivers 2

Het vervolg op de populaire third-person shooter en strategiegame van Arrowhead Game Studios neemt zijn eigen fangemeenschap mee naar een sciencefictionuniversum geïnspireerd op “Starship Troopers”. Als leden van een elite-eenheid ben je op een missie om de zogenaamde Super Earth te beschermen tegen binnendringende buitenaardse wezens. Het spel is altijd een grote uitdaging en vereist nauwe samenwerking en strategische planning vanwege de hoge moeilijkheidsgraad.

Een uitgebreid arsenaal en diepgaande aanpassingsopties maken het mogelijk om de verschillende missies individueel aan te passen. Ondanks een nogal hobbelige start met soms enorme serverproblemen, geniet Helldivers 2 nu een enorme populariteit. De game zet nieuwe standaarden, vooral als het gaat om teamspel en tactiek. De focus op coöperatieve strategie en de uitdaging om niet alleen vijanden in de gaten te houden, maar ook je eigen team, maken Helldivers 2 een boeiende ervaring voor alle fans van co-op shooters.