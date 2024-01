​9 redenen waarom mensen het over de game Palworld hebben

Palworld, vriendjeswereld: het moet meer worden opgevat als een soort Happy Tree Friends. Palworld is een nieuwe game waarin heel schattige diertjes met heel grote guns op de proppen komen om elkaar iets aan te doen. Palworld neemt momenteel de wereld over zoals we een game dat al een tijdje niet hebben zien doen. We geven je 9 redenen waarom mensen zo’n obsessie hebben met Palworld.

1. Het ziet er goed uit Je zou denken dat ‘het ziet er goed uit’ een wat open deur is: natuurlijk ziet het er goed uit als het op Xbox Series draait, maar dat is helemaal niet een garantie. We zagen vorig jaar nog hoe spellen hier enorm in faalden, zoals The Lord of the Rings: Gollum en The Day Before. Daarom blijven we het koesteren wanneer een spel er piekfijn in orde uitziet en dat doet Palworld.

2. Het is Pokémon met schieten Pokémon with guns, zo wordt Palworld ook wel genoemd. Een spel waarin je met allerlei wezens in aanraking komt, maar niet op de enigszins vredelievende manier die we kennen uit Pokémon. Het spel is soms niet van Pokémon te onderscheiden, als je die wapens wegdenkt. Er zijn veel dieren bedacht die wel wat weghebben van Pikachu, Snorlax en co. Het is niet heel vreemd dat menig persoon de game al heeft beticht van plagiaat. 3. Het is heel veel populaire games in één We hebben de afgelopen jaren vooral gezien dat enerzijds games waarin je vanalles zelf kon bouwen in waren: Minecraft, Roblox. Anderzijds is er een groot aantal battle royale-games, waarin grote groepen mensen het tegen elkaar moeten opnemen tot er een wint. Paypal is een soort Fortnite en Minecraft door elkaar en dat maakt het een heel aantrekkelijke game voor grote groepen mensen.

[The Future of Palworld]

We would like to share with you our roadmap for Palworld.

Sales have far exceeded the development team's expectations, and we are currently experiencing many problems due to excessive access congestion, among other challenges.

We will prioritize… pic.twitter.com/UKD2HFRaG4 — Palworld (@Palworld_EN) January 24, 2024

4. Zelfs Nintendo maakt zich er druk om Nintendo heeft een mod voor het spel offline laten halen: al in een paar dagen tijd was er natuurlijk een mod gemaakt waardoor de wezens in het spel écht Pokémon werden en aangezien er copyright op dat materiaal zit, kon Nintendo ervoor zorgen dat dat niet zou gebeuren. Maar het feit dat zulke grote bedrijven zich in een korte tijd al over dit soort dingen buigen, zegt iets over het succes van de studio. Het was overigens nog niet eens een uitgebrachte mod: alleen een video van een mod: dat was al een brug te ver. 5. De gameplay is leuk Het is veel geliefde games in één, maar bovenal is het een game die over overleven gaat. Jij moet zorgen dat je het redt, en daar moet je soms veel voor over hebben.

6. Verzamel ze allemaal Net als in Pokémon wordt je ook uitgedaagd om al die wezens te verzamelen, want ze kunnen allemaal wel iets voor je betekenen op hun manier. 7. Je bent niet alleen Palworld is inmiddels in vijf dagen tijd 7 miljoen keer verkocht. Dat zijn indrukwekkende aantallen en aangezien het ook een multiplayergame is. Het is toch lullig als je uren zit te wachten in een lobby of simpelweg tijd het spel niemand tegenkomt. Dat is in Palworld in ieder geval niet zo. Niet dat het al echt een PvP-game is, maar je kunt je wel bij een server aansluiten en op die manier multiplayeren, of zelf een party hosten met je vrienden.

8. Er komen veel updates aan Palworld is een spel dat in ontwikkeling is en blijft: het speelt nu al heel goed, maar de ontwikkelaar heeft ook veel updates beloofd om het spel lekker fris te houden. Het lijkt erop dat de ontwikkelaar hoog inzet op het spel, en dat doet het al jaren: de eerste tease van de game kwam al in 2021, dus er is jaren aan dit succesvolle samenraapsel gewerkt. 9. Het staat op Game Pass Het is een beetje flauw, maar één van de redenen dat zoveel mensen erover praten is omdat het spel op Game Pass staat. Je hoeft er dus geen 30 euro aan uit te geven, je kunt het nu meteen beginnen te spelen, als je dat abonnement hebt. Hierdoor wordt het vrij makkelijk voor mensen om het te proberen en het te blijven spelen, want blijkbaar bevalt het goed.