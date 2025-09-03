Er komt een film van Call of Duty: dit is wat we verwachten

Paramount heeft aangekondigd dat het een live-action-film maakt van Call of Duty. Op zich niet zo gek: de tijd dat verfilmingen van games dramatisch slecht waren, ligt ver achter ons. Streamingdiensten halen grote successen met series van The Witcher en van Fallout, terwijl in de bios de film van Mario en Minecraft hoge ogen gooien. Nu komt er dus een film van Call of Duty en dit is wat we ervan verwachten.

Call of Duty-film

De beroemde first-person shooter-franchise van Activision kent vele gedaanten, al is onze favoriet toch wel het strijden met de meest hypermoderne technologie. We hopen dan ook dat dat deel van Call of Duty wordt omarmd en niet per se iets als zombies of de Tweede Wereldoorlog. Het mag van ons wel een beetje fantasierijk zijn, al loop je dan wel eerder de kans dat het ongeloofwaardig wordt. Tegelijkertijd kun je met computeranimatie tegenwoordig zo’n beetje alles, waardoor je in principe een realistisch verre-toekomstbeeld moet kunnen schetsen.

Paramount heeft nog niet zoveel losgelaten over de nieuwe film, behalve dat hij live action is. We weten niet wie het schrijft, wie het regisseert, welke acteurs er mogelijk in zullen spelen. We zouden graag Tom Hardy zien, mede omdat hij ooit al werd genoemd voor een Call of Duty-film, die uiteindelijk niet van de grond kwam, maar dat hangt ook erg van de setting af. We verwachten in ieder geval een film die zichzelf niet al te serieus neemt en tegelijkertijd toch wel een serieus verhaal vertelt over moderne oorlogsvoering.

Oorlogsvoering uit de toekomst

Een prent waarin je een beeld krijgt van de toekomst, maar ook naar een vermakelijk verhaal kunt kijken waarin de soldaten met een vleugje humor positief proberen te blijven. We hopen in ieder geval dat het niet over de top wordt en dat er liever niet wordt gekozen voor een echte oorlog uit het verleden, maar dat juist vernieuwing en verfrissing wordt opgezocht. Voordat we hier meer van horen zal waarschijnlijk nog even duren en voor we hier meer van gaan zien helemaal: het is nog erg pril.